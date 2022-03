Desde la Fundación Federalismo y Libertad advierten que el presupuesto de Tucuman 2022 observa gastos descomunales en áreas que no son las que se necesita para mejorar la vida de los tucumanos.  

Desde el Observatorio del Gasto Publico de la Fundación se realizó un detallado informe que permite determinar que no se están aplicando los recursos donde realmente se necesita.

Consultamos a los autores del proyecto los economistas Nahuel Rios y Clemente Babot, quienes dieron mas detalles del informe.

ESW: .- Cual el análisis que hacen desde el Observatorio del Gasto Publico de la Fundacion, sobre el presupuesto 2022 de la provincia de Tucumán.

.- Hacemos primero que nada una vista panorámica de la Estructura del Presupuesto que tiene un monto de $ 353.000.- millones para este año y podemos ver puntos inquietantes en el tema gasto, más que nada en la eficiencia de ese gasto, ya que se podría aplicar los mismos a otros ítems mas urgentes. Por ejemplo vemos como la Secretaria de la Gobernación dispondrá para este año la suma de $ 4.900.- millones solo para contratar personal, sin dudas un gasto descomunal, igualmente la legislatura que se llevara unos $ 15.000.-millones este año . También analizamos comparativamente los presupuestos desde 2012 hasta el actual y vemos como aumento significativamente la presión tributaria de la provincia, como ejemplo poder observar el aumento de Ingresos Brutos en 253%.-

ESW:.- En el informe del observatorio se aprecia también que podría haber un ahorro de $13.000.- millones solo en la legislatura o sea casi un 4% del presupuesto, porque creen uds que no se hace este ajuste.

.- Es imposible el motivo por el cual no se hace este ajuste, y chocamos con la realidad de no tener ninguna información de como se gasta el dinero de la legislatura en la provincia, no sabemos a quienes se paga , cuanto se paga, cuantos contratos hay, y no hay ninguna justificación de esos gastos.

OGP-Presupuesto-2022

ESW: Vemos bastante propaganda del gobierno con respecto a la educación, obras días de clases, pero comparativamente el presupuesto para educación mejoro o esta igual que en 2.021.-

El presupuesto para Educación y Seguridad es menor que en 2.021, a pesar que la provincia es una de las mas pobres y se necesita mas educación y es la segunda mas insegura del país con una tasa de un tucumano muerto por hechos violentos cada 57 horas y un robo cada 25 minutos, aun así las partidas para educación y seguridad disminuyeron.

ESW: Los recursos destinados a obras en 2.021 solo se ejecutaron en un 11% ,y que paso con el dinero restante.

Bueno el dinero no gastado pasa al presupuesto 2022, lo malo de esto es que al no ser usado en 2.021 esto implico que ese disponible no pudo ser usado en otras necesaria como salud, educación , seguridad etc, que es lo que mas necesitan los tucumanos.-

Nahuel Rios

Licenciado en Economía en la Universidad Nacional de Tucumán.

Clemente Babot

Licenciado en economía por la Universidad Nacional de Tucumán y Master en Finanzas en la Universidad Carlos III de Madrid.

