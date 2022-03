Larroque enojado con Alberto por el ataque al despacho de Cristina

El líder de La Campora criticó “el silencio y la parsimonia” del Gobierno ante el ataque al despacho de la vice.

El líder de La Campora Andrés “Cuervo” Larroque le agregó tensión a la relación entre cristinismo y Alberto luego sugerir que el Gobierno no está interesado en repudiar el ataque contra el despacho de Cristina.

El funcionario de Axel Kicillof publicó en su cuenta de Twitter: “Aturden el silencio y la parsimonia del gobierno frente al ataque al despacho de la Vicepresidenta”.

El mensaje del líder camporista abre un interrogante que circula entre las filas del cristinismo que sigue rompiendo el vínculo entre los integrantes del oficialismo y añade incertidumbre al futuro de la coalición. Por un lado, que al Gobierno no le interesa Cristina ni las consecuencias que un ataque de este tipo podría haber generado. Por el otro, una hipótesis más densa y oscura, es que haya existido algún tipo de planificación. ¿Del Gobierno? ¿Una operación de los servicios de inteligencia? Es una costumbre desde el retorno de la democracia adjudicar las responsabilidades a supuestos infiltrados para deslegitimar las protestas. La duda está instalada.

Fuentes del gobierno consultadas por LPO dicen que una operación de ese calibre es difícil porque no controlan los servicios. Pero el fuego cruzado no termina ahí: la seguridad del Congreso fue un tema de debate. El Gobierno decía que Cristina no quería vallas, al igual que el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro y dan a entender que esa decisión habilitó los piedrazos.

Testigos consultados por LPO habían dicho pudo tratarse de una zona liberada por la policía que debía custodiar el Palacio del Congreso. “Prendieron fuego los contenedores de basura, rompieron piedras y tiraron directo a las ventanas del despacho de Cristina Kirchner -hasta con hondas- lo tenían planeado y nadie los detuvo”, contó a LPO un empleado del Senado que presenció el ataque.