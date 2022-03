Milei se prepara “para ser presidente” y afirmo que “ya está armando su Gabinete”

El diputado por La Libertad Avanza dijo que ya tiene “armados cuatro ministerios” y dio algunos detalles.

“Definitivamente ya me estoy preparando para ser Presidente“, aseguró el diputado nacional por La Libertad Avanza Javier Milei, quien habló de su futuro de cara a las elecciones de 2023 y manifestó que ya sabe quienes lo acompañarían eventualmente en su gabinete de gobierno.

“De hecho, estoy armando el Gabinete en las sombras y ya tengo armados cuatro ministerios”, afirmó el economista liberal en diálogo con el periodista Alejandro Alfie en el programa Contacto Digital, por Radio Rivadavia. “Acá no se puede improvisar, imagínense que los hechos determinen que me toca, ¿Qué voy a decir? Me preparo“, añadió.

Javier Milei durante el primer sorteo de su dieta.

En ese sentido, comentó cuáles son los ministerios que ya tiene ‘cerrados‘, los cuales considera más importantes en el tiempo inmediato. “Las funciones más urgentes están encaminadas, que tienen que ver con el ministerio de Economía, Relaciones Exteriores, la parte que tiene que ver con la asistencia social e infraestructura”.

“No voy a revelar los nombres porque sino los medios se encargan de arruinarles la vida”, advirtió Milei al ser consultado por las figuras que ocuparían esos puestos si lograra imponerse en las próximas elecciones presidenciales.

Voto en contra de Milei al acuerdo con el FMI

En otro tramo de la entrevista, el legislador libertario manifestó las razones por las que votó negativamente contra el entendimiento entre el Gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el acuerdo para refinanciar la deuda, que obtuvo media sanción. “Básicamente por dos problemas“, comenzó diciendo.

“Por inconsistencia técnica: Cuando vos te endeudas lo haces a futuro, es profundamente inmoral. Y otra cuestión es que me parece que cargues al sector privado con la responsabilidad”, detalló.

Además, desmintió haber felicitado a Máximo Kirchner, ex jefe del Frente de Todos en Diputados, ya que también votó en contra del acuerdo. “En ningún momento lo felicité a Máximo, que pongan títulos sensacionalistas es otra cosa. Me vinieron a correr con una chicana barata, diciéndome ‘usted votó igual que Kirchner y la izquierda”.

Incidentes en el Congreso por el acuerdo con el FMI.

Incidentes en el Congreso

Sobre los violentos hechos registrados en frente y en los alrededores del Congreso por manifestantes mientras se llevaba a cabo la sesión en la Cámara de Diputados, Milei respondió: “La izquierda es violenta en todas partes y todos esos grupos son violentos.

“Los postulados donde se construyen las ideas de izquierda son violentos, porque están basados en la envidia, el odio, el resentimiento, en el trato desigual frente a la ley, en el robo y hasta el asesinato”, agregó. “La violencia es inherente a la izquierda. Si después condenaron fue porque se vieron acorralados públicamente. Siempre hay un ‘pero’ por el cual habilitan ese tipo de expresiones violentas”, sentenció.

fuente:PERFIL