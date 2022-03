Jose Alperovich debe declarar de manera virtual el 20 de abril

En la causa por presuntos abusos sexuales.

El ex gobernador y ex senador José Alperovich fue citado a prestar declaración indagatoria como imputado en la causa que investiga distintos hechos de abuso sexual denunciados en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Tucumán.

La medida fue dispuesta por el juez porteño Osvaldo Rappa, quien consideró que ya se han practicado todas las medidas probatorias que estaban pendientes. De esta manera, el tres veces ex gobernador declarará de manera virtual el miércoles 20 de abril a las 9.30.

Esta modalidad, según el magistrado, obedece a que Alperovich se encuentra en Tucumán y a mantener los recaudos sanitarios producto de la pandemia de coronavirus. El miércoles, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°10 de la Capital Federal, interinamente a cargo del fiscal Santiago Vismara, y la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), a cargo de Mariela Labozzetta, había reiterado el pedido de indagatoria al ex mandatario, quien a finales de 2021 dejó de gozar de los fueros procesales que le otorgaba su cargo como senador nacional por Tucumán. Tanto el juez como los fiscales citaron el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación. En ese texto se estipula que el juez podrá interrogar a una persona en el momento en que existen motivos suficientes para sospechar que cometió un delito.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) habían formulado en diciembre de 2020 un pedido de indagatoria para Alperovich, y en diciembre del año pasado habían reiterado la solicitud, sobre la base de la ampliación de la acusación contra el ex senador, consignó el informe oficial del MPF. En el dictamen que presentaron la semana pasada, Vismara y Labozzetta habían repasado las dos situaciones mencionadas por la denunciante, ocurridas en diciembre de 2017 dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que se decidió que todos los hechos debían investigarse en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°35 de la Ciudad de Buenos Aires, los representantes del MPF requirieron una ampliación de la acusación por los presuntos ataques denunciados en Tucumán. “En su gran mayoría, los casos de abuso sexual como el presente se cometen en un ámbito de intimidad en donde no siempre es posible contar con testigos presenciales de lo ocurrido. Por ello, las mujeres víctimas de esta clase de agresiones y abusos enfrentan grandes dificultades al momento de denunciarlos, todo lo cual ha llevado al trazado de políticas públicas que, desde el servicio de justicia, se vienen desarrollando hace algunos años, a fin de garantizarles una asistencia eficaz y oportuna”, habían explicado los representantes del Ministerio Público en el dictamen que presentaron en diciembre de 2021.

El caso se inició el viernes 22 de noviembre de 2019, cuando una joven de 29 años hizo pública una carta en la que relató haber sufrido ataques sexuales por parte del entonces senador José Alperovich. Detalló que el ex gobernador, además de ser su tío segundo, era su jefe, debido a que ella integraba su equipo de asesores en la campaña a gobernador. El ex gobernador negó en sus redes sociales la denuncia. “Desde hace tiempo he sido víctima de amenazas y exigencias indebidas por parte de quién ahora se presenta falsamente como víctima”, afirmó.

fuente:lagaceta