Orden y Autoridad No Es Igual A Dictadura

Respetar a las autoridades y al orden establecido es una obligación de todos los ciudadanos de cualquier comunidad que quieran vivir paz y progresar.

Argentina sufre día a día el estigma de creer que si las autoridades actuales vigentes y democráticas imponen orden y autoridad eso significa que es un gobierno como el de los genocidas del golpe de 1.976, pero creer esto solo logra enaltecer a estos golpistas, creyendo que la única autoridad y orden que se puede establecer es la que ellos implementaron. Y esto no así, hay un orden en toda sociedad que debe imponerse al igual que la autoridad que debe respetarse para que el conjunto social viva en paz, progrese y deje de enaltecer un pasado que jamás debe repetirse.

Si se impone el orden y la autoridad por la ley, nadie perderá ni menoscabara sus derechos, esto no significa que no se deban permitir protestas sino que las mismas deben darse de una forma que no perjudiquen el tránsito y desplazamiento de los que no protestan , sino cada vez seremos como sociedad más pobres y menos libres de poder trabajar, estudiar y circular.

Argentina es un país muy generoso, que incluso otorga subsidios a extranjeros para poder sobrevivir, lo que no debe permitirse es que extranjeros o nacionales ataquen con violencia a las instituciones de la democracia, además sean narcos y que las organizaciones políticos – sociales los defiendan queriendo que se le restituye el subsidio, con este criterio solo promovemos el desorden , la anarquía, la dilapidación de los recursos del estado y alimentamos delincuentes que quien sabe movidos porque intereses atacan a las instituciones de la nación que los cobijaron y los asistieron.

Orden y autoridad, es lo que necesita Argentina para encauzar a una sociedad que quiere y necesita salir adelante, progresar , crecer y construir un país potencia que beneficie a todos y no solo a unos pocos que viven de la división, la grieta y el subsidio eterno.

JUAN RIVADENEIRA

Editor