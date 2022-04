” MILEI CANDIDATO CONFIRMADO A PRESIDENTE “

Javier Milei confirmó que tomó la decisión de ser candidato a presidente en 2023 y adelantó que su partido La Libertad Avanza ya trabaja en un Gabinete “en las sombras”. Además, reveló anécdotas de la campaña electoral del año pasado y dijo con qué políticos le gustaría recorrer el camino a la Casa Rosada.

En una extensa entrevista con Radio Rivadavia, donde se mostró sereno y relajado, dijo que aún no se acostumbró a que lo llamen diputado. “Una de las cosas que me choca es que si vos conocías de antes y hablábamos así, ¿por qué ahora me tratan de usted?”, se preguntó.

El economista libertario sostuvo que es una “decisión tomada” su candidatura presidencial para las elecciones 2023 y desechó la idea de que se trate de una “candidatura testimonial”. “Si fuera testimonial mi candidatura no estarían todo el tiempo haciéndome operaciones, viven haciéndome operaciones”, afirmó.

“Me acusan que a mí me financia (Eduardo) Eurnekian, lo cual es falso. Yo el 9 de diciembre renuncié a mi trabajo”, planteó como ejemplo de las “operaciones”.

“Después dicen: ‘Pero te sigue dando’. No conocen a Eduardo evidentemente. Cuando me metí en esto me llamó y me dijo : ‘¿Hacía falta que te metieras en este quilombo?’ No fue algo que le cayó simpático. Yo para no tener problemas con la compañía entré en licencia sin goce de sueldo. Y después si lograba entrar a la Cámara renunciaba, básicamente, porque podría haber habido algún tipo de conflicto de intereses”, explicó.

Milei adelantó algunas medidas que llevaría a cabo en caso de acceder a la presidencia como la reforma del Estado que “implicaría baja del gasto público para bajar los impuestos”; la reforma tributaria con la que “se van a sacar 160 impuestos, van a quedar solo 10”; la reforma del mercado laboral; y la reforma monetaria y financiera.

A su vez, indicó que -en su hipótesis ganadora- reducirá la cantidad de ministerios a ocho y que en la actualidad “hay cuatro que ya están armados y funcionando en las sombras”. Se trata de los ministerios de Economía, Relaciones Exteriores, Bienestar Social e Infraestructura, en tanto que comenzaron a desarrollar el de Defensa y Seguridad.

Las alianzas de Milei

Milei afirmó que entablaría alianzas de cara a 2023 con “aquellos que esten dispuestos sinceramente a abrazar las ideas de la libertad”. Consultado sobre la posibilidad de aliarse con el ala “halcones” de Juntos por el Cambio no descartó la idea, pero aclaró que “nada dentro” de ese armado opositor

“Hay otra forma de encarar estas cosas con los liberales de verdad, no con los empleados de (Horacio Rodríguez) Larreta y mucho menos con los que en su fila hicieron acusaciones que constituyen delitos. En ese sentido también habría lugar para el peronismo republicano, federal, menemismo y si los halcones quieren sumarse al proyecto liberal de La Libertad Avanza son bienvenidos”, aclaró.

Cómo financió Milei su campaña electoral

El diputado detalló además cómo financiaron la campaña electoral que le dio una banca en la Cámara baja por la Ciudad de Buenos Aires. A su vez, reveló algunas anécdotas y golpes de suerte que tuvo La Libertad Avanza que, de acuerdo al economista, les hizo ahorrar dinero.

“La plata que nos tocó para la campaña la aplicamos en el tema de los actos. Para nosotros eso es un evento muy importante. Después hay muchas cosas que no gastamos un mango. Redes sociales, no gasté un centavo, no promociono ni una publicación mía en Instagram”, detalló.

Y continuó: “Tuvimos suerte, esto es importante. Teníamos que hacer el acto de cierre de campaña, yo quería volver a Parque Lezama porque el lugar es espectacular. Me dicen: ‘No, no podés repetir el acto en el mismo lugar’. ‘Bueno, vamos al Luna Park’. El problema del Luna Park es que es chico para lo que nosotros convocamos. No pudimos porque estaba Luciano Pereyra”.

Luego comentó cómo consiguieron instalar su bunker de campaña en el Luna Park el domingo de las elecciones. “Cuando vos hacés un acto lo más caro de todo es las luces, la técnica, el escenario. Y como Luciano a Pereyra terminaba el sábado, el domingo desarmaban todo. Pagamos la penalidad de dejarlo un día, hicimos el acto pagando la penalidad”, afirmó.

Qué haría Milei con los planes sociales

El diputado libertario consideró que “los beneficiarios de los planes no son una manga de vagos, sino víctimas de políticos ladrones, del sistema. Vos tenés que ir a la causa no al efecto”.

Tras afirmar que “hoy los planes se usan como herramienta de extorsión” y que no se tiene “la certeza de que el plan llega a quien tiene que llegar”, sostuvo que quienes deberían administrarlos son los intendentes, “el que conoce cara a cara a la gente”.

“La idea es que esos planes sirvan para capacitarte, reinsertarte en el mercado laboral, que tengan un formato acorde a cómo los liberales vemos el problema”, añadió. /Clarín