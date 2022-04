Escandalo en Brasil: Acusan a las Fuerzas Armadas de comprar 35 mil pastillas de viagra y protesis peneanas con fondos públicos

El Ministerio de Defensa indicó que no hará declaraciones y que la adquisición fue precisamente de la droga “sildenafilo” y no de la pastilla para tratar la disfunción eréctil. Por ello argumentan que no existió la compra de viagra con fondos públicos.

Brasil se vio envuelto en un nuevo escándalo a nivel nacional ya que un diputado brasilero denunció que las Fuerzas Armadas del país compraron 35 mil pastillas de viagra con fondos públicos.

Tras el conocimiento de esta noticia los legisladores pedirán a la Procuraduría General de la República la apertura de una investigación por la adquisición del “sildenafilo» y de 60 prótesis peneanas por las que pagaron 750 mil dólares entre 2020 y 2022.

Tras la difusión de las denuncias el Ministerio de Defensa indicó que no hablarán sobre el tema ya que el ejército tiene autonomía para usar como quisiese los recursos del gobierno. A su vez señalaron que la adquisición de “sildenafilo», la droga principal que contiene el viagra para tratar la disfunción eréctil estuvo destinada al tratamiento de pacientes con hipertensión arterial pulmonar.

Otro dato para destacar es que el Portal de Transparencia, administrado por el mismo Gobierno, informa que en 2021 el Ejército organizó tres subastas, en marzo, mayo y octubre, para la compra de las prótesis inflables.

El Portal de Transparencia y el Panel de Precios del Gobierno Federal muestra que el medicamento fue adquirido en ocho licitaciones realizadas por el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea y que dicha compra no está registrada bajo el nombre de viagra, si no de la droga principal. Sumado a eso la página web donde se informa todas las compras del gobierno muestra que el mayor lote lo recibió la Marina.

«Necesitamos entender el motivo de esta compra del Gobierno de Brasil usando dinero público para adquirir Viagra en estas grandes cantidades», manifestó el diputado Elias Vazdél quién también denunció la falta de medicamentos para enfermedades crónicas como la insulina.

Sin dudas esta noticia repercutió en todos los medios de comunicación y redes sociales lo que generó una lluvia de memes, pero también de enojos por parte de los usuarios. Marcelo Freixo, diputado de izquierda, expresó su malestar por esta adquisición y cuestionó que Jair Bolsonaro vetó un proyecto de ley que proporcionaba la “distribución gratuita de toallas sanitarias a mujeres pobres».

fuente:misionesonline