” ESTAFA PIRAMIDAL EN TUCUMAN”: la gerenta tucumana fue detenida en un country de Yerba Buena y la llevan a declarar en la justicia federal de Catamarca

Una mujer tucumana fue arrestada este viernes por la tarde en un country de Yerba Buena por orden de la Justicia Federal de Catamarca, en el marco de la causa que investiga las posibles estafas a inversores a través de la firma Adhemar Capital.

La sospechosa, identificada como Sofía Esther Aylan -gerenta de la firma- será trasladada a la provincia vecina para prestar declaración como imputada.

Esta mañana, además, había sido detenido en Catamarca el CEO de Adhemar Capital, Edgar Adhemar Bacchiani.

Dicha medida se dictó luego de que los abogados de los inversionistas y los fiscales que intervienen en el caso solicitaran su arresto, lo que fue aceptado por el juez Miguel Contreras.

Adhemar Capital es una financiera que empezó a operar en Catamarca hace poco más de tres años, dedicada a recibir dinero para la compra de criptomonedas.

El año pasado abrió sucursales en Yerba Buena y en Córdoba. Los inversionistas aportaban una suma de dinero y recibían cada 30 días un interés de entre el 13% y el 22% mensual del total del monto. Por ejemplo, si entregaban $1 millón, recibían mensualmente $130.000. Los contratos eran por seis meses y el cliente tenía la posibilidad de renovarlo o sacar el capital. Los depósitos se podían hacer en pesos o en dólares y las tasas que pagaban dependían de los valores montos que entregaban.

Los problemas comenzaron en febrero cuando reconocieron que no podían hacer frente a las obligaciones que habían asumido con los inversionistas y les ofrecieron una reestructuración del contrato al que arribaron. Los que llegaron a un nuevo acuerdo, todavía no pudieron cobrar. Los que no aceptaron la negociación, no pudieron recuperar los fondos que invirtieron y desde ese entonces no recibieron ningún tipo de respuesta.

