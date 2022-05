” VIOLANDO LA CONSTITUCION NACIONAL “: Trabajo público hereditario en el BCRA

El artículo, que se había derogado en 2018, fue restituido por el directorio que conduce Miguel Pesce y cuestionado por el ex presidente Guido Sandleris y otros ex funcionarios de la gestión de Mauricio Macri: “El empleo público no puede ser hereditario. Por eso, en 2018, en el BCRA eliminamos el requisito de priorizar la contratación de parientes para reemplazar a un empleado fallecido. El Directorio del BCRA acaba de restituirlo. Un papelón”.

El economista Nicolás Gadano, que se desempeñó como gerente general del BCRA, explicó en Twitter:

En 2018 cambiamos el Estatuto del Personal del BCRA para eliminar una cláusula que, frente al fallecimiento de un empleado en actividad, obligaba al banco a contratar a un pariente. Me cuentan que el Directorio acaba de ‘restituir este derecho’, según comunicó la Comisión Gremial