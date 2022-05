La vicepresidenta hizo otro gesto al líder del Frente Renovador para la sucesión y dijo que el presidente no representa ninguna fuerza política.

Cristina ninguneó a Alberto: “Si fuera una decisión de poder elegía a Massa”

Cristina Kirchner ninguneó a Alberto Fernández y le envió otro guiño a Sergio Massa para la sucesión del año que viene.

Desde Chaco, en donde cargó contra el rumbo económico del Gobierno, la vicepresidenta intentó justificar su decisión de elegir a Alberto para la fórmula presidencial de 2019, que a esta altura del Gobierno ya le generó velados reproches en su propio sector. “Elegí a una persona, el que resultó electo presidente, que no representaba a ninguna fuerza política y que me había criticado duramente”, explicó.

Cristina dijo que que si esa decisión hubiera sido “una decisión de poder hubiera elegido al líder del Frente Renovador”, que había sido candidato a presidente y tenía su propio partido. “O a Daer de la CGT o Emilio Pérsico de los movimientos sociales”, dijo para minimizar a Alberto, a quien no nombró en la hora y media que duró su discurso.

Elegí a una persona, el que resultó electo presidente, que no representaba a ninguna fuerza política. Si esa decisión hubiera sido una decisión de poder, hubiera elegido al líder del Frente Renovador, que había sido candidato a presidente y tenía su propio partido o a Daer de la CGT o Emilio Pérsico de los movimientos sociales.

Siguiendo esa línea argumental dijo que no tiene una “pelea de poder” con Alberto, por la sencilla razón que el Presidente no tiene poder. “Lo que está pasando en el Poder Ejecutivo no es una pelea, yo no le pegué a nadie, a mí nadie me pegó”, dijo.

Cristina volvió a justificarse al agregar que la elección de Alberto como candidato a Presidente, que tomó en absoluta soledad y comunicó mediante un video en las redes, fue una “decisión inteligente”. Pero al mismo tiempo aprovechó para dar otra señal que confirma que la opción del kirchnerismo para 2023 se inclina hacia Massa y no hacia la reelección del presidente. De esto ya hablan sin tapujos en La Cámpora.

“Tenemos la obligación de discutir como le devolvemos a la gente la esperanza y los anhelos. No me estamos haciendo honor a tanto amor y esperanza que depositaron”, dijo Cristina, que cargó contra Martín Guzmán y Matías Kulfas.

“Fui generosa al permitir que el Presidente pudiera elegir a su gabinete económico”, dijo Cristina, que reveló que Alberto quería a Andrés Larroque como ministro de Desarrollo Social pero que Máximo Kirchner y ella le pidieron que eligiera a otro “compañero” y por eso fue elegido Juan Zabaleta, que recordó “es intendente”.

Por otro lado, volvió a cuestionar el entorno del Presidente por los “off” que se filtran al periodismo. “Yo hablo y vivo en on”, ironizó. “¿A qué funcionario se le ocurrió hacer operaciones en off definiendo a determinados lugares de la función pública como ‘cajas'”?, dijo en una defensa de La Cámpora, que maneja Anses, Pami, YPF y Aerolíneas.

FUENTE:LAPOLITICAONLINE