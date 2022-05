Violento enfrentamiento entre prorrusos y proucranianos en Polonia

Ya había un grupo de personas en el cementerio, muchas flores frescas yacían en el monumento. Partidarios y opositores esperaron la llegada del embajador ruso. Varios grupos de manifestantes se alinearon frente a la puerta. Un nutrido grupo de personas portaba banderas ucranianas, destacando el grupo con rosarios en la mano rezando por la conversión de Putin.

También había un grupo prorruso con trajes rojos e imágenes de St. Jerzy (N. de la R.: Jerzy Popieuszko fue un sacerdote católico aliado del sindicato opositor Solidaridad en la Polonia comunista. Fue asesinado en 1984 por 3 agentes de Suba Bezpieczestwa, juzgados y condenados), utilizadas por los partidarios de Putin. Levantaron consignas en referencia a la masacre en Volhynia, como: “Ustedes mataron a nuestros bisabuelos”.

(N. de la R.: Volhynia es una región entre el sureste de Polonia, el suroeste de Bielorrusia y el oeste de Ucrania. Los límites de la región no están claramente definidos, pero hoy Volyn Oblast es en el oeste de Ucrania. La Masacre de Polacos en Volinia fue una limpieza étnica por el Ejército Insurgente Ucraniano o Ukrainska Povstanska Ármiya o UPA: 80.000 asesinatos en 1943).

Una veintena de polacos que apoyan a Rusia se reunieron al pie del monumento. Convencieron a la audiencia de que Putin estaba luchando contra los “nazis” haciendo también comentarios antisemitas y homofóbicos.

El embajador Andreyev llegó en automóvil, los manifestantes intentaron bloquearlo pero fueron retenidos por la fuerza por la policía.

El auto dio la vuelta, el embajador trató de llegar al cementerio por una ruta diferente. Sin embargo, los manifestantes bloquearon a la gente que caminaba con flores. El embajador estaba empapado de pintura roja.

Había un ambiente agresivo en la multitud en el cementerio. Las botellas volaron, la policía intentó controlar la situación a duras penas.

La mayoría de las personas con emblemas prorrusos huyeron del monumento. Algunos de los manifestantes robaron 2 botellas de vodka de personas prorrusas, que levantaron frente al monumento “a la victoria de Ucrania”. El vodka se colocaría en el monumento junto con los cigarrillos soviéticos Belomor.

Los ucranianos agradecieron a los polacos con fuertes cánticos por su apoyo: “Larga vida a Polonia”.

Las personas que intentaban colocar flores en el monumento fueron ahuyentadas por los manifestantes y escoltadas por agentes de policía.

Los manifestantes ocuparon el área frente al monumento conmemorativo del Ejército Rojo. Un grupo de personas con ropa manchada de rojo se acostó frente al monumento. Detrás de ellos había una gran pancarta con las palabras “Criminales”.

Polacos simpatizantes de Euromaidan Varsovia en el cementerio.

“Estamos aquí por respeto a aquellas personas que luchan con Rusia en Ucrania por la libertad y la democracia, esos valores que son tan importantes en Varsovia. Respetamos a las víctimas de la guerra que yacen aquí, pero consideramos la colocación de flores del embajador como una provocación a las víctimas de violaciones y asesinatos cometidos por soldados rusos”, dijo el coorganizador de la protesta.

Natalia Panczenko, de Euromaidan Varsovia: “Creemos que ayer se celebró el día de conmemoración de las víctimas. Ayer fue necesario llorar a las víctimas de la guerra. Hoy no. Hoy, desafortunadamente, no está sucediendo nada en los huesos de nuestros antepasados sino el renacimiento del fascismo. Este es el día del renacimiento del fascismo que Rusia ha revivido. Estamos luchando contra el fascismo y el racismo aquí. Hoy, este día es celebrado por los rusos, no es un día de victoria sobre el fascismo, sino un día de desgracia.”

En un discurso dramático, Panchenko apeló a los líderes mundiales: “Te lo ruego, salva a la gente, niños, salva a Azovstal, estamos cayendo de rodillas ante ti”.

La multitud coreaba “¡Azovstal, Azovstal!”.

Ella agregó: “Durante más de dos meses hemos estado viendo morir a la gente en las catacumbas de Azovstali. Tienes que hacer algo. Si dejamos morir a esta gente, significa que este mundo decente ha terminado, que ha muerto. No tengo nada más que decir”, concluyó Panchenko, y lloró.

Luego se cantó el himno nacional de Ucrania. Y luego ‘Viburnum rojo’ (N. de la R.: es una canción folclórica de Ucrania).

Los manifestantes anunciaron que permanecerían en el cementerio hasta el final del día.

La policía anotó a los manifestantes pro-ucranianos identificados por los partidarios de Rusia como los más agresivos.

Natalia Panchenko anunció: “Estamos a la espera de más provocaciones”.

La embajada de Rusia había anunciado el 6 de mayo en Facebook: “Con motivo del 77 aniversario de la victoria de la nación soviética en la Gran Guerra Patria de 1941-1945, el 9 de mayo de este año a las 12 del mediodía en Varsovia, una ceremonia de colocación de coronas y flores se llevará a cabo en el Cementerio del Mausoleo de los Soldados Soviéticos en la calle wirki i Wigury, dentro de la cual se llevará a cabo la acción ‘Regimiento Inmortal'”.

El anuncio fue cancelado rápidamente después de que fue recibido con una dura respuesta de los usuarios de Internet que exigieron que se prohibiera a los rusos adorar a sus soldados cuando su ejército estaba cometiendo crímenes en Ucrania. Señalaron que la narrativa sobre la “victoria sobre el fascismo” también encaja con la propaganda actual del Kremlin, que Polonia no puede permitir.

El Ministerio de Relaciones Exteriores decidió “no recomendar” la ceremonia. En última instancia, la embajada rusa canceló las celebraciones en la forma previamente prevista, justificándolo en la incertidumbre de que las autoridades polacas se encargarían del orden público. Pero luego se anunció que el embajador Sergei Andreyev depositaría flores en el cementerio el lunes al mediodía.”

Rusia

Aquí se transcribe el comunicado de la agencia TASS, de Rusia:

“Moscú expresó una fuerte protesta a Varsovia en relación con el ataque al embajador ruso Sergei Andreev en Polonia y la interrupción de la ceremonia de colocación de la corona. Así consta en el mensaje del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, distribuido este lunes.

“El 9 de mayo, extremistas, matones neonazis, con total inacción de la policía, interrumpieron la ceremonia de colocación de flores en el cementerio de soldados soviéticos en Varsovia, utilizando la violencia contra el embajador de la Federación Rusa en Polonia, Sergei Andreev, y otros miembros del cuerpo diplomático”, señaló la Cancillería.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia exigió que Varsovia organice de inmediato una ceremonia de colocación de coronas, garantizando su total seguridad frente a todo tipo de provocaciones. Estamos tratando de que la parte polaca tome las medidas apropiadas hoy”, agregó el documento.”

fuente:urgente24