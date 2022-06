 Alfaro se queda con las manos vacias

El intendente de la Capital, denosta a sus socios de Juntos por el Cambio y busca desesperadamente volver al peronismo.

El final de su gestión al frente del ejecutivo municipal se acerca , falta solo un año, seguramente la tristeza invade a quien quiso ser el candidato a gobernador de Macri, de Juntos por el Cambio, del Peronismo, o de quien sea, el fin justificaba los medios para llegar.

La realidad es otra, Juntos por el Cambio en Tucuman , ya tiene a su candidato a gobernador y es Roberto Sanchez, el intendente de Concepcion, quien no gasto 200 millones para refaccionar una plaza que quedo mas linda que la plaza Independencia.

El peronismo tucumano, esta alineado en la formula invertida JALDO- MANZUR hasta hoy.

Alfaro ya no puede ser candidato a intendente, ya va por su segundo periodo, o sea lleva 6 años y medio de gestion, pero no gestiono nada, la ciudadania y sus oponentes lo saben, el Palacio de los deportes abandonado, el automodromo sin uso, la Asistencia Publica nunca se termino de reparar y se pagan sumas millonarias en alquileres en barrio norte, las calles destruidas por falta de mantenimiento, basurales en pleno centro como en calle Moreno y Crisostomo Alvarez, venta de comidas callejeras en toda la capital, descontrol de vendedores ambulantes en la zona de El Bajo, Caos en el Transito, falta de transparencia en los gastos que realiza la intendencia, etc, etc.

Alfaro sabe, que salir por cuenta propia es una derrota segura, los números no le dan, el electorado tucumanos tiene otras opciones, no mide en las encuestas, aun asi quiere dar pelea, mostrar gestion ahora, por eso saco a la calle incluso al casi desconocido concejal Daniel Alfaro, su primo, que milite que se muestre es la orden, promueve la candidatura del Legislador Berarducci a la intendencia, con eso no alcanza, ninguno de ellos mostró acción política ni empatia con los ciudadanos que representan, tampoco demostraron tener experiencia política, mas que una solucion fueron un peso muerto para el intendente, igualmente Arnedo al frente de la Secretaria de Servicios de la Municipalidad estuvo a la altura de las circunstancias y proyecciones que necesitaba Alfaro, ya es tarde.

Alfaro seguramente sera candidato en 2.023 a Legislador, Concejal o Diputado Nacional , ya no habra posibilidades de conducir un ejecutivo, extrañara la caja millonaria y ser el jefe de muchos, se olvido que la politica es dialogo constante, construcción política, valores, ideales y compromiso, acción política y gestión.

Juan Rivadeneira

Editor