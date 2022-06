El campo anunció un paro nacional para el 13 de julio: Faltante de Gasoil y acceso a divisas entre los reclamos

Convocados por la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias, por primera vez se reunieron los dirigentes de todos los eslabones de la cadena agroindustrial para analizar la coyuntura de la crisis energética.

En medio de la crisis que atraviesa el país por la falta de combustible que, abarca casi todo el territorio nacional, y con los transportistas de cargas autoconvocados manifestándose; la Mesa de Enlace anunció un paro nacional con cese de la comercialización de granos y de ganado para el miércoles 13 de julio.

Asimismo, los representantes del campo no descartaron que se extendiera por más tiempo la medida de fuerza. “Hay urgencias en el abastecimiento del gasoil, no solo para la producción, sino para el abastecimiento de los alimentos y medicamentos que necesita la gente”, señaló Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA) al anunciar la medida.

Cabe aclarar que la “jornada federal” incluirá movilizaciones pero sin cortes de ruta. “En las diferentes provincias del país vamos a estar concentrándonos los productores, sin cortar rutas, sin molestar a nadie, nos vamos a manifestar de manera tal para hacer notar la necesidad urgente y esperamos obtener respuestas a todas las medidas que planteamos. Estamos totalmente convencidos de que desde las provincias, los gobernadores tienen la llave política para poder gestionar con el Gobierno nacional las medidas urgentes que necesitan los argentinos”, señaló la FAA en conferencia de prensa.

Desabastecimiento: El gasoil llega a pagarse por encima de los $250 el litro y varía según la zona

“Queremos que nos acompañen con un cese de comercialización por ese día y poder empatizar con todos los argentinos. Somos conscientes de las complicaciones que están pasando cada uno de ellos. Queremos contribuir a preservar la democracia y a que la clase política dé la respuesta que está buscando con urgencia el pueblo argentino”, señaló Achetoni.

La medida cuenta con el total apoyo del presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, su homólogo de Confederaciones Rurales Argentina (CRA), Jorge Chemes, y el vicepresidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Elbio Laucirica.

Una nueva urgencia

Según comentaron los dirigentes del campo durante la rueda de prensa, está surgiendo una nueva urgencia. “Según el director de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) el mundo está al borde de una hambruna, eso pone en peligro no solo la mesa de los argentinos, sino el aporte de alimentos al mundo. Queremos transmitir nuestra preocupación, la limitación al acceso de divisas son un problema para hoy y un problema para el futuro”, señalaron.

“La limitación de las divisas para importar nos impide acceder a los fertilizantes. Si continúa el desabastecimiento de combustibles y fertilizantes, podríamos quedar con una producción totalmente menguada, lo que sería gravísimo para el país”, advirtió la Mesa de Enlace.

En ese contexto, los representantes señalaron que “es necesario que haya menos intervenciones dañinas, que se baje el gasto público y que se ponga fin a la crisis energética porque nuestro país vive un momento histórico que no se puede dejar pasar”.

Para concluir, la Mesa de Enlace dejó claro que: “esto no es en contra de nadie, es a favor de todos, y buscando la unidad del país. Para que Argentina salga adelante. Si no se resuelven los problemas no nos queda más que realizar estas acciones”.

