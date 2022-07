” FUEGO AMIGO “; “ Sr. Presidente ud. va a estar en la lista de los grandes mentirosos ”: Bonafini vapuleó a Alberto Fernández

Una vez más, la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, criticó en duros términos al presidente Alberto Fernández, a quien incluyó en “la lista de los grandes mentirosos”, una categoría que, según sus dichos, comparte con Mauricio Macri.

En la tradicional marcha de los jueves, la referente de la organización de derechos humanos dijo que “están pasando cosas que me dan mucha vergüenza porque es todo lo que dijeron que no iba a pasar, pasa”. “Todo lo que dijeron que no iba a aumentar, aumenta y el Presidente mira para otro lado porque ya lo tiene decidido: son todos negocios con los yanquis”, agregó.

“Señor Presidente, hasta ahora nunca ha ido a una villa o a un barrio a embarrarse. Y parece que no tiene pensado ir”, reprochó Bonafini quien opinó que Alberto Fernández no lo hace “porque eso no da rédito”. “No lo llaman después de C5N y esos canales de mierda que lo llaman y usted va y habla y se cree que es… Señor Presidente, basta. No hable más porque ya no le creemos”, continuó.

“Usted pasa a estar en la lista de los grandes mentirosos”, apuntó contra el mandatario para luego compararlo con Mauricio Macri. “Como a Macri le dio resultado mentir, usted cree que le va a dar el mismo resultado”, consideró. “Pero usted, con cada mentira, es una palada de tierra que abre su fosa y ahí va a caer, en esa fosa que usted mismo está abriendo”, fustigó.

El fragmento de la crítica de Bonafini fue publicado por @PrensaMadres, la cuenta oficial de Twitter de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. No es la primera vez que la referente del organismo de derechos humanos cuestiona públicamente al Jefe de Estado, lo ha hecho en varias oportunidades sumando un condimento de tensión a la interna del Frente de Todos, según publica Infobae.

A mediados de marzo, luego de haberse reunido con Cristina Kirchner, Bonafini salió a decir que “Alberto no tiene nada que ver con el proyecto kirchnerista” y que “está mucho más a la derecha que cualquiera”. “No tiene ningún interés en ver a los pobres porque es un cachetazo en medio de la cara. Se mete en un barrio sin cloacas, sin luz, en el que los chicos no van a la escuela porque no tienen zapatillas…”, apuntó en aquella oportunidad la titular de Madres de Plaza de Mayo.

En el mes de abril volvió a criticarlo por “mirar hacia otro lado mientras miles de niños en Argentina pasan hambre”. “¿Él se cree que porque se junta con los ricos va a ser como ellos? Ya es como ellos, piensa solamente en la plata, en los ricos y en los de arriba. Los de abajo no contamos”, lanzó. En ese entonces aprovechó para apuntar contra los movimientos sociales, a los que definió como “un cáncer para la sociedad”.

El último exabrupto de Bonafini había sido a principios de mayo cuando señaló a Fernández como “un mentiroso” que “está pateando para otro lado” y que “no cumple nada de lo que dijo”. En ese entonces también se tomó su tiempo para referirse al ministro de Economía, Martín Guzmán: “Es un descarado, es un hijo de buena madre… A veces me da ganas de tenerlo cerca para trompearlo”.

“Nos mienten el Presidente y él, los dos nos mienten. Nos están poniendo la soga en el cogote, va a aumentar todo y no vamos a tener sueldo para vivir. Nos va mal, nos va mal”, dijo meses atrás.

