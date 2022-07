Desde Tucuman, el ministro de agricultura de la nacion expreso: “Las retenciones no se tocan hasta el 2023”

“Nos estamos rompiendo el alma para que la producción, para que los productores no tengan dificultades en un mundo con problemas. No tenemos a veces la celeridad que quisiéramos en la solución, porque no son problemas de Argentina, sino consecuencia de una guerra (sobre la invasión de Rusia a Ucrania) en la que se está anunciando hambruna en el mundo, faltante de gas, donde falta combustible y fertilizante”, expresó ante la prensa.