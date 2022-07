“Se abrazaron a Guzmán, los dejó tirados y ahí está Cristina otra vez para sacarlos adelante”, dijo Maximo Kirchner

Máximo Kirchner reapareció esta tarde en un acto en Escobar y apuntó contra Martín Guzmán y los dirigentes del Gobierno que lo apoyaron. “Muchas veces en estos últimos meses, no sin dolor, escuché a dirigentes importantes de nuestro espacio referirse de muy mala manera a la compañera Cristina y se abrazaron a Guzmán. Los dejó tirados y ahí está Cristina otra vez para sacarlos adelante . A ver cuándo aprenden que dar discusiones internas no significa ponerse del lado de Drácula para tener razón”, remarcó Kirchner en Garín, en el acto de asunción de las nuevas autoridades del PJ de Escobar.

“Cuando decidí dejar la conducción del bloque en la Cámara [de Diputados], porque no estaba de acuerdo en como se habían llevado las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, no lo hice pensando en mi destino persona. Lo hice con responsabilidad, nadie supo de mi decisión hasta que conversé con el Presidente. Esto que ha pasado en los últimos días, que vaya a saber como ha sido, habla de una irresponsabilidad supina” , dijo en el microestadio de Garín, donde comenzó el discurso pidiendo disculpas por la tardanza. Ayer, la demora en arrancar un acto le valió una silbatina al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, durante un acto del Servicio Penitenciario Bonaerense en el Estadio Único de La Plata.

Inmediatamente después de sus dardos contra Guzmán y los funcionarios que lo apoyaron, criticó el comunicado de ayer del Fondo Monetario Internacional sobre la necesidad de instrumentar medidas “dolorosas” y dijo que “no se puede pedirle más sacrificio a la gente”.

Pero el exministro de Economía no fue el único objetivo a criticar de Máximo Kirchner. La primera parte de su discurso estuvo plagado de cuestionamientos para el expresidente Mauricio Macri. El diputado y jefe de La Cámpora recordó el armado oficialista de 2019, aunque aclaró que al Frente de Todos no le alcanza con aglutinarse solo en contra del macrismo. “No basta que nos una el espanto. Cuando nos unimos de esa manera, no alcanza; nos tienen que unir los sueños y las ilusiones” , afirmó.

“Nuestra Patria, desde el 9 de diciembre de 2015, entró en un tobogán y no hay argentino que no lo sepa. Podrá reconocerlo o no, pero lo sabe. El profundo daño que generó la presidencia de Mauricio Macri a quienes no lo votaron y a quienes lo votaron, es muy profundo”, consideró desde un atril decorado con los colores de la bandera argentina, al que le acercaron unos apuntes antes de comenzar su alocución. “Ustedes saben cuál fue el engaña pichanga de 2015, que como venía del sector privado, Macri iba a ser un gran gestor del Estado. Los que proponen salidas son los que propusieron salidas de 2015. Y el resultado [ahora] será peor”, vaticinó.

Máximo Kirchner también les dedicó una crítica a los empresarios por las remarcaciones de precios. “¿Hace falta responder de esa manera a un gobierno que les tendió la mano y a un pueblo trabajador que les tendió la mano?”, se preguntó, al recordar la etapa más dura de la pandemia y elogiar programas como el IFE y el ATP.

Máximo Kirchner en el acto del justicialismo en Escobar, junto a Ariel Sujarchuk Rodrigo Néspolo – LA NACION

En el cierre de su intervención, el titular del PJ bonaerense arengó a los militantes presentes y subrayó: “No me interesa lo que digan los medios, me interesa saber que podemos levantar la voz, soñar lo que queremos, materializarlo y construirlo. Si alguien quiere saber cómo se gana en 2023 es entendiendo cómo se ganó en 2019″.

Ariel Sujarchuk, presidente del Ente de Control y Gestión de la Vía Navegable e intendente en uso de licencia de Escobar, asumió al frente del PJ local y fue el anfitrión del hijo de Cristina Kirchner. Lo precedió en el uso de la palabra. La primera oradora fue la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez, quien también asumió como autoridad partidaria en Escobar.

“Quiero expresar la enorme confianza que tengo en nuestra conducción. En los momentos más difíciles, sale la sangre peronista. De estas circunstancias vamos a salir fortalecidos”, dijo Sujarchuk. Aseveró también que a los dirigentes de Juntos por el Cambio “no se les cae la cara” y “son capaces de cualquier cosa”, pero aclaró: “Eso no nos exime a nosotros de cumplir nuestro mandato popular, de todas las mañanas tomarte un Toddy de humildad”.

También Álvarez Rodríguez tuvo como principal foco al macrismo, aunque se refirió, sin hacer nombres propios, a la interna del Frente de Todos. “Le tenemos que ganar al neoliberalismo y no lo podemos hacer si no tenemos un partido fuerte. No vamos a ganar discutiendo sobre peleas, ni mirando la televisión ni mirando las redes sociales exclusivamente, sino como sabemos hacer, puerta a puerta”, reclamó. Y, sobre la disputa por la redistribución de los ingresos, sostuvo: “A veces, en nuestro frente genera tensiones, pero no son por cargos políticos, son tensiones para mejorarle la vida a la gente de a pie”.

En medio de la interna, el discurso de Máximo Kirchner precedió al que dará mañana su madre, la vicepresidenta Cristina Kirchner, en El Calafate, en una nueva aparición que se sumará a sus actos en Avellaneda y Ensenada.

fuente:lanacion