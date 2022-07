TECNOLOGIA: Europa impone el cargador universal para celulares, tablets y otros dispositivos electrónicos

El cargador que se establecería como universal es el USB tipo C. La idea es armonizar este uso en todos los dispositivos móviles, ya sea tablets, celulares, libros electrónicos, cámaras digitales, videoconsolas, y auriculares a partir del 2024.

En Europa le dan la bienvenida al cargado universal de celulares. Esta medida va a permitir que quienes compren teléfonos o aparatos tecnológicos no estemos tengamos la necesidad de adquirir otro cargador adicional.

Además esta medida permite no tener que acumular y evitar aumentar las más de 11 mil toneladas al año de residuos electrónicos, de acuerdo a distintas estimaciones que realizó la Comisión Europea.

El cargador que se establecería como universal es el USB tipo C. La idea es armonizar este uso en todos los dispositivos móviles, ya sea tablets, celulares, libros electrónicos, cámaras digitales, videoconsolas, y auriculares a partir del 2024. Afectara Apple y Microsoft, entre otras empresas.

Esta medida va a armonizar la velocidad de carga rápida, independientemente del dispositivo que vos tengas o que vayas a comprar.

Esta iniciativa comenzó en 2009 y en aquel momento se había llegado a un acuerdo con los principales fabricantes de celulares, lo que permitió reducir de 30 a solo 3 tipos de cargadores, en ese momento: El micro USB, el Ligthning y el USB tipo C. Igual, este pacto expiró en 2014.

Hace poco se lanzó una propuesta que estuvo avanzando y fue fructífera. Este acuerdo aún tiene que ser ratificado por el Consejo de la Unión Europea. De momento, el cargador Tipo C no será compatible con las computadoras portátiles o laptops, ni con relojes inteligentes, ni con dispositivos que miden la actividad física por razones técnicas como el tamaño de la ficha del USB tipo C.

Algunas empresas como Apple se oponen a este debate, porque ellos tienen su propio conector. Mientras que Microsoft también se opuso porque ve que esto va a afectar a su conector Mcsafe, que tendrá que dejar de circular en Europa en caso de que se haga efectiva la normativa.

FUENTE: PERFIL