Una decisión de German Alfaro dejaría sin sustento a cientos de trabajadores

La situación con los cuidadores de vehículos o “trapitos” es complicada e inexacta. No se sabe qué pasará con ellos una vez que se implemente el Estacionamiento Medido, ni siquiera ellos pensaron aún cómo será su jornada diaria. “Yo no me movería a zonas exteriores (de las que abarca el Estacionamiento) porque ahí habrá otros cuidadores. Me preocupa porque esta es mi única fuente de ingreso, tengo 53 años y no consigo trabajo en ningún lado por la edad”, sostuvo Matías Aredes, que cuida autos y camionetas en Monteagudo al 500.