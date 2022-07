“Hay que aguantar a Batakis porque lo que viene es peor”, sostienen desde Casa Rosada

Es la línea que bajó la Casa Rosada en el momento más critico de la ministra. Dudas sobre su viaje a EEUU.

En la Casa Rosada creen que Silvina Batakis debe continuar al frente del ministerio de Economía porque si se va a dos semanas de asumir el escenario será aún más desfavorable para el Gobierno.

Este martes el dólar blue rompió la barrera psicológica de los 300 pesos, en un nuevo récord histórico, y agiganta la presión sobre la ministra de Economía, que no logra controlar la corrida.

La mayoría de los gobernadores la plantó el lunes en la reunión organizada por Juan Manzur. Como explicó LPO, algunos mandatarios se enteraron por los medios. Por eso Manzur apuró otra reunión con tres gobernadores para este martes. Los movimientos sociales, que fueron el sostén de Alberto Fernández hasta el momento, entraron en pie de guerra con la ministra y la CGT analiza una marcha con reclamos.

“Hay que aguantarla porque si se va es peor”, dijeron a LPO en Casa de Gobierno. En ese sentido creen que si la ministra se va en medio de la corrida a una quincena de asumir, se puede vaticinar una catástrofe aún peor.

En el entorno de la ministra no confirmaron a LPO si viajará a Washington junto a Alberto la semana que viene, donde se preveía que podría tener su primer mano a mano con la jefa del FMI, Kristalina Georgieva.

Pero la corrida la deja con poco margen para ausentarse y en el Gobierno no son pocos los que creen que si primero no logra frenarla su visita a Estados Unidos no servirá de nada.

Batakis y Manzur este martes consiguieron una foto con otros tres gobernadores.

En la City quedó claro que no aceptaron la llegada de Batakis, pero también ven una falta de timonel en la economía. En el albertismo destacan que al menos Cristina Kirchner no está hablando en contra de Batakis como lo hacía contra Martín Guzmán.

Aunque en el propio albertismo hay quienes admiten que la corrida contra el peso es imparable sin un programa y que Batakis tiene un panorama sombrío si no logra encarrilar rápidamente las variables macro.