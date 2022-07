Argentina cuenta con la segunda mayor reserva de LITIO del mundo

Argentina es el segundo pais del mundo con las mayores reservas de Litio

El creciente interés por el litio en los últimos años ha hecho que las mayores reservas conocidas del mundo aumenten considerablemente, a medida que se aceleran las actividades de exploración

Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (US Geological Survey, USGS), hay alrededor de 80 millones de toneladas de reservas identificadas en todo el mundo hasta el año 2019. Eso es casi un 30% más que el año anterior.

El litio es un componente clave de las baterías y otros aparatos electrónicos que se están volviendo cada vez más comunes en todo el mundo, especialmente en el caso de las baterías recargables de iones de litio que se utilizan en la fabricación de vehículos eléctricos, así como en el almacenamiento de energía con batería a gran escala.

Se espera que estas tendencias de fabricación se aceleren en los próximos años a medida que se acelere la transición energética, el interés por este metal blanco plateado seguirá creciendo y los analistas prevén que la demanda mundial se duplicará con creces para 2024.

El litio puede ser extraído de diferentes maneras, dependiendo del tipo de depósito, generalmente a través de la evaporación solar de grandes piscinas de salmuera, o de la extracción en roca dura del mineral spodumene.

También se están desarrollando varias tecnologías innovadoras para establecer nuevas formas más eficientes de extraer el metal a medida que su popularidad sigue creciendo.

i bien el USGS también proporciona datos sobre las mayores “reservas mineras” del metal – en orden descendente: Chile, Australia, Argentina, China, EE.UU. – la siguiente lista es de los países con las mayores reservas totales de litio, independientemente de su etapa de desarrollo.

1. Bolivia – 21 millones de toneladas

Cuenta con un tercio del “triángulo del litio” en América del Sur -que también comprende a los países de Argentina y Chile- Bolivia alberga las mayores reservas de litio del mundo.

Con una estimación de 21 millones de toneladas, el país posee alrededor de un cuarto de todos los recursos mundiales, incluyendo el mayor depósito de litio del mundo, el salar de Uyuni, que es visible desde el espacio.

Sin embargo, estas reservas han permanecido en gran parte sin desarrollar. Los desafíos técnicos, geográficos y políticos han impedido a Bolivia aprovechar al máximo este enorme recurso natural.

El ex presidente Evo Morales había prometido acelerar el desarrollo de una industria boliviana de litio, pero renunció a su cargo en 2019 en medio de la inestabilidad política.

Se considera probable que su eventual sucesor, Luis Arce, reanude estos planes y haga de Bolivia “la capital mundial del litio”, pero su capacidad para comercializar con éxito el recurso está por verse.

2. Argentina – 17 millones de toneladas

La Argentina tiene las segundas reservas de litio más grandes del mundo, que suman alrededor de 17 millones de toneladas. Al igual que los vecinos Bolivia y Chile, estas reservas están contenidas en vastas salinas, donde la evaporación solar de los depositos de salmuera es la técnica utilizada para extraerlo.

El Salar del Hombre Muerto es un notable recurso de litio en el país.

Muchas empresas han mostrado interés en invertir en la industria argentina del litio en los últimos años, pero la inestabilidad financiera del país y los problemas para encontrar los conocimientos técnicos adecuados han sido hasta ahora un obstáculo para un progreso más rápido, dado el tamaño de sus reservas.

No obstante, el país tiene una de las mayores reservas de mineral de litio del mundo, estimada en alrededor de 1,7 millones de toneladas, y en 2019 produjo 6.400 toneladas del metal.

3. Chile – 9 millones de toneladas

Extendiéndose a lo largo de la costa suroeste de América del Sur, Chile cuenta con alrededor de nueve millones de toneladas de reservas de litio.

No obstante, a diferencia de los otros dos países que forman el triángulo del litio, Chile ha logrado desarrollar una prolífica industria minera para el metal, y en 2019 contaba con las mayores reservas mineras del mundo, que ascendían a 8,6 millones de toneladas.

Ese mismo año, fue el segundo productor mundial de litio, con una producción nacional que alcanzó las 18.000 toneladas.

Las condiciones favorables para la evaporación en comparación con las regiones más húmedas de Bolivia y Argentina, así como la disminución de las impurezas de la salmuera y un mejor acceso a las exportaciones al Océano Pacífico Sur le han ayudado a superar a sus vecinos.

El salar de Atacama es un recurso clave para el país, y muchas de las principales empresas mineras de litio del mundo han establecido allí sus operaciones, entre ellas la estadounidense Albermarle y la chilena SQM.

4. Estados Unidos – 6,8 millones de toneladas

Aunque EE.UU. tiene las cuartas reservas de litio más grandes del mundo, que se miden en 6,8 millones de toneladas según el Servicio Geológico de EE.UU., la actividad de producción en el país es mínima.

Sólo hubo una operación activa de EE.UU. en 2019 – un proyecto de extracción de salmuera en el estado de Nevada.

La mayoría del consumo de litio del país se abastece de las importaciones de Argentina y Chile.

El presidente Donald Trump tomó medidas para impulsar la producción nacional de recursos estratégicos como el litio en 2020, en medio de preocupaciones sobre la seguridad de los minerales y el dominio de la cadena de suministro de rivales como China y Rusia.

Los recursos de litio en los Estados Unidos se encuentran en salmueras continentales, salmueras geotérmicas, hectorita, salmueras de yacimientos petrolíferos y pegmatitas.

Elon Musk, director del gigante de la fabricación de vehículos eléctricos Tesla, se burló de los planes de iniciar una operación de extracción de litio en suelo estadounidense, ya que la empresa busca asegurar una cadena de suministro nacional para las baterías utilizadas en sus vehículos.

5. Australia – 6,3 millones de toneladas

Puede que Australia sólo ocupe el quinto lugar en la lista de las mayores reservas generales, con 6,3 millones de toneladas, pero fue con mucho el mayor productor mundial de litio en 2019.

La producción minera del país se situó en 42.000 toneladas en el año – en comparación con el segundo lugar, Chile, que produjo 18.000 toneladas.

Las reservas mineras de litio de Australia están en segundo lugar después de Chile, con un total de 2,8 millones de toneladas.

La extracción de litio en el país proviene en gran parte de la minería de roca dura de spodumene – un mineral que contiene altos niveles de litio, así como de aluminio.

La mina de litio de Greenbushes en Australia Occidental – una empresa conjunta entre Albermarle y Tianqi Lithium de China – se considera el proyecto más grande del mundo para extraer el metal.

En 2019, las exportaciones de litio de Australia han totalizado casi 1.600 millones de dólares, y la mayor parte del comercio se dirige a China.

6. China – 4,5 millones de toneladas

China ocupa el sexto lugar en la lista, con unas reservas globales de litio estimadas en 4,5 millones de toneladas. En 2019, el país produjo 7.500 toneladas del metal, el tercer nivel más alto del mundo.

También es el mayor consumidor de litio del mundo, impulsado por el tamaño de sus industrias de fabricación de productos electrónicos de consumo y baterías utilizadas en vehículos eléctricos.

En cuanto a la cadena de suministro de baterías de iones de litio, los datos de BloombergNEF sugieren que China controla el 80% de la refinación de materias primas del mundo, el 77% de la capacidad de las células del mundo y el 60% de la fabricación de componentes del mundo.

Debido a su alta tasa de consumo, China también importa gran parte de su litio para complementar la producción nacional, gran parte de la cual proviene de operaciones australianas.

