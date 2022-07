AFIP: A Susana Giménez podrían procesarla

Susana Giménez en plena actuación en el teatro de Uruguay.

Desde el ente del gobierno comenzaron a evaluar posibles multas y sanciones para la mujer que cambió su domicilio fiscal a Uruguay, pero que no habría presentado declaraciones juradas de dicho suceso.

Esta moción provendría desde las entrañas de la AFIP, que tal como cuentan, comenzaría a ir a por estos argentinos que se radicaron en Paraguay o Uruguay con un domicilio, por eso entraría la vedette argentina entre las filas.

Como casi todos los ciudadanos argentinos con nacionalidad del país vecino, Susana tiene contratos y gastos en Argentina, por lo que debe ir declarando dichos impuestos en el país.

De aquí el que sea declarada como evasora, ya que según cuentan, estos documentos supuestamente no declarados llevarían a una multa de casi el 60% de lo que no rindió cuenta, además de una pena de prisión efectiva de seis a nueve años si el impuesto no pagado es equivalente a un millón de dólares.

La vedette argentina goza de su estadía en el país uruguayo.

“Todo aquel que esté radicado fiscalmente en Uruguay o Paraguay, si no hizo las presentaciones del 2018 para acá, puede ser considerado como evasor”, sentenció Mauro Federico, periodista y panelista del programa.

De esta manera, se encienden las alarmas en el entorno de la emblemática conductora de la televisión argentina. Si bien no se sabe más información al respecto, se esperará a por un veredicto desde las partes para comprobar dicho suceso.

FUENTE: URGENTE24