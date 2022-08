Interna de JUNTOS POR EL CAMBIO: Larreta y Morales respondieron fuerte a Carrió y le tiran con todo a Macri

Las acusaciones de Lilita contra algunos dirigentes de JxC detonaron una feroz interna. Salvo Macri, todo el radicalismo y el PRO le salieron al cruce.

Elisa Carrió detonó otra feroz interna en Juntos por el Cambio. Las explosivas declaraciones de la líder de la Coalición Cívica contra algunos dirigentes del espacio provocaron la reacción de casi todo el radicalismo y el PRO, encabezados por Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Gerardo Morales.

Muy pocas veces se vio a los dirigentes más importantes de JxC salir al cruce de Carrió como en esta oportunidad, acaso revelando que detrás de los dichos de la ex diputada hay movimientos más trascendentales en la interna opositora.

Fuentes de JxC creen que detrás de las explosivas declaraciones de Carrió está Mauricio Macri, con quien la dirigente de la CC admitió haber hablado antes de dar dos entrevistas en las que lanzó munición gruesa contra Morales, Rogelio Frigerio, Cristian Ritondo y Emilio Monzó, entre otros. En mayor o menor medida los acusó de “hacer negocios” y tener acuerdos con Sergio Massa.

Una de las hipótesis en JxC es que Carrió se sintió afuera de las negociaciones para 2023 y salió a romper, una conducta que le atribuyen habitual. Otra hipótesis es que fue el propio Macri el que la incentivó a salir a detonar a sus competidores, especialmente a Larreta y Morales que coquetean con una fórmula. Lilita pareció apuntar a ese eje al decir que sectores de JxC buscaban un acuerdo con el “panperonismo”.

Lo novedoso es que esta vez Larreta y Morales salieron a responderle, en una ola de rechazos que encabezó Patricia Bullrich. Se sumaron Ritondo, Monzó, Frigerio, Humberto Schiavoni, Luis Naidenoff, Alfredo Cornejo, entre muchos otros dirigentes del PRO y la UCR, excepto Macri. “El camino tiene que ser la transparencia”, los desafió Carrió, que mandó a su tropa a responderle por redes.

“Hay sociedad con el massismo en Juntos por el Cambio”, dijo Carrió en LN+. La dirigente mencionó un supuesto acuerdo durante el gobierno de María Eugenia Vidal del ahora ministro de Economía con Ritondo y el ex ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari. “Hacia adelante, Juntos por el Cambio tiene que tener reglas decentes, tiene que estar conformada por decentes. No puede haber más negocios”, insistió.

Carrió también dijo que “en la Cámara (de Diputados) Monzó tenía negocios con Massa”. “Eran socios”, agregó. También acusó a Frigerio de haber manejado “la caja de Aysa” y dijo que el ex ministro del Interior le puso “a una amante en la lista”.

“Lo de Frigerio con Massa, apoyando a todos los candidatos massistas en las provincias y denigrando a los candidatos de JxC en las elecciones presidenciales de 2019 lo vi yo y se lo dije a Macri”, dijo en otra entrevista, en TN. “El candidato de Frigerio en Salta era Sáenz, massista. El vicegobernador de Gerardo Morales, también de Massa. La fundación INECO, donde está Manes, tenía como patrocinio a Banco Macro, que es los negocios de Salta, Corrientes, Misiones, Chaco”, disparó.

“En el Gobierno de María Eugenia Vidal, la amistad y eventuales negocios entre Ritondo y Massa eran absolutos. Lo que vi en la Cámara, Massa con Monzó, que son íntimos amigos, jugando directamente con el massismo y ahora también es escandaloso”, agregó.

Las acusaciones de Carrió generaron una reacción inédita de parte de los líderes de JxC. “Este no es el camino”, le advirtió Larreta. “Es muy saludable que haya discusiones internas, pero el límite son los agravios”, agrego el jefe de gobierno porteño.

Más dura fue Bullrich, que calificó como “un espectáculo degradante” las palabras de Carrió y le pidió que mire su propia “conducta ética” y la de sus aliados. “No aceptaré el insulto a nuestros dirigentes, ni a otros que conforman nuestra coalición. No vale todo. No vale eso de que ‘porque es Carrió nadie la enfrenta’. Como presidenta del PRO digo basta y no me callo”, avisó.

“No vale todo, Elisa Carrió. Es de una gran irresponsabilidad tu actitud insultante hacia mí. Si hay alguien al que le tocó enfrentar a la mafia y que no negocia impunidad, soy yo”, retrucó Morales. La líder de la CC le había advertido que “si tengo que denunciar, denuncio”.

fuente:lapoliticaonline