DECADENCIA POLÍTICA (Por Elio Cuozzo)

Los últimos acontecimientos sucedidos con el denominado Estacionamiento Medido, en nuestra capital tucumana, demuestra tristemente, la decadencia política y de políticos, acusaciones de ambos lados, provincial y municipal incluso pasando límites a lo personal.

Vivimos en una sociedad de por sí violenta y esto no hace más que potenciar la misma, y lo peor viniendo de máximas autoridades que tienen y deben dar el ejemplo a sus ciudadanos. Que dirían nuestros héroes y próceres San Martin, Belgrano , etc., que tanto lucharon por la Patria, creo que se vuelven a morir no resistirían semejante decadencia. Quedó demostrado que este denominado Estacionamiento Medido, no puede funcionar así, elementos jurídicos (firma concursada), se hace pasible el pedido de Nulidad solicitado por el Concejo Deliberante al ejecutivo Municipal y sobre todo elementos económicos, no se puede explicar como una empresa que se lleva a Buenos Aires , el 85 % de la recaudación.

Desde el municipio capitalino dieron explicaciones que no convencen a nadie. Los Tucumanos no soportamos más la soberbia del Intendente y funcionarios municipales, basta de atropellos y tratar de justificar lo que no encuentran explicación cierta, necesitamos un municipio que sea transparente ante sus vecinos, está es otra muestra más que solo tiene un solo fin recaudatorio, pobre nuestra amada Ciudad capital.

Por :Elio Cuozzo, Abogado, Politico, EX Director de Participacion Ciudadana y Coordinador General del COE