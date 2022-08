INTERNA FEROZ: Patricia Bullrich no descartó dejar afuera de Juntos por el Cambio a Carrió

“Si hay gente que no tiene que estar, se discutirá, se hablará y lo analizaremos”, expresó la titular del PRO.

Patricia Bullrich expresó que el PRO deberá discutir y analizar la participación de los integrantes del espacio antes de resolver y sumó su posición tras los cuestionamientos a Elisa Carrió por sus reiteradas declaraciones que avivaron la interna de la oposición.

“A mí la verdad no me asusta. Lo importante es que entendemos que esa verdad nos debe servir para que todos en Juntos por el Cambio tengamos en claro la dirección para cambiar la Argentina. Si hay gente que no tiene que estar se discutirá, se hablará y lo analizaremos“, expresó Bullrich en declaraciones a Radio Rivadavia.

En referencia a las expresiones de Carrió, quien aseguró que “no se callaba más”, la presidenta del PRO sostuvo que de su parte no debe ocultar nada e indicó que transita en lo que considera los marcos “morales, éticos y legales” por los que debe ir Juntos por el Cambio.

Además, cuestionó al ministro de Economía, Sergio Massa, y reveló que trabajará para imprimir su visión en la coalición. “Tengo la misma desconfianza que 47 millones de argentinos tienen sobre Massa”, aclaró.

Asimismo, la ex ministra de Seguridad resaltó las elecciones PASO para dimitir perfiles y criticó a Martín Lousteau y a Facundo Manes por haberse mostrado con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.

“En Córdoba tenemos nuestra fuerza política con personas que ganaron la última elección que son (Luis) Juez y (Rodrigo) de Loredo, y hay muchos dirigentes que van a ver a Schiaretti en la misma tierra en la que nosotros tenemos que competir. Y si vamos a competir, ¿Vamos a apoyar a nuestros candidatos a fondo o en la cara vamos a ir a ver al gobernador?”, cuestionó.

Por último, Bullrich señaló: “Somos una coalición llamada a traer diferencias, porque el verticalismo partidario no existe más. Somos una coalición que va a dirimir el perfil y el perfil que yo creo que tiene que tener el PRO es republicano, democrático, de un capitalismo sin amigos y que se anime a generar un cambio”.