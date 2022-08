CFK pidió hablar en el juicio de Vialidad después del alegato de los fiscales

Antes de que se conozca el pedido de condenas, la presidenta pidió ampliar la declaración indagatoria.

En el día en que se conocerá el pedido de condena de los fiscales de la causa Vialidad, Cristina Kirchner sorprendió al tribunal y pidió ampliarsu declaración indagatoria.

La vicepresidenta exigió que se le permita hablar en la audiencia de este martes, en lo que sería la respuesta política a los durísimos alegatos de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

“Ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de (Javier) Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas”, expresó Cristina.

“Por ello he instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto”, indicó.

La novena audiencia del alegato acusador en la causa en la que se investiga el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015 comenzó pasadas las 8.30 de este lunes en los tribunales de Comodoro Py, con la exposición final de Luciani y Mola.

Después de los alegatos de los fiscales, estaba previsto que comenzara la ronda de las defensas aunque el tribunal todavía no definió el cronograma. Ahora deberá resolver sobre el pedido de la vicepresidenta.

En los tribunales dicen que no es habitual el pedido de Cristina y agregan que ya pasó la etapa del juicio en la que se indaga a los acusados, que a esta altura pueden defenderse a través del alegato de sus abogados o en las “últimas palabras” antes del veredicto.

Cristina fue indagada una semana antes de asumir como vicepresidenta, momento que utilizó para dar un durísimo discurso contra los jueces, fiscales y ex funcionarios del gobierno de Macri. “Este es un tribunal del lawfare. Y seguramente tiene la condena escrita. No me interesa, no me interesa. A mí me absolvió la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia”, dijo en esa oportunidad.

Como contó LPO, en el kirchnerismo estaban en alerta por el alegato final de los fiscales ya que sospechan de una maniobra de Luciani contra Máximo Kirchner para reabrir la causa Hotesur. Creen que el fiscal mostrará documentos que vinculen al diputado con Lázaro Báez. “Buscan conectar la causa Vialidad con Hotesur para presionar a Casación a que ordene la reapertura del juicio oral”, dijeron las fuentes.

Ante esto, en el kirchnerismo ya preparan una marcha para defender a Cristina una vez que se conozca la sentencia, que podría ser muy dura si se sigue la línea de los fiscales. El piquetero Luis D’Elía llamó este lunes a cortar todas las rutas del país.

