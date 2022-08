DECLARACIÓN DE UN GRUPO DE PROFESORES Y PROFESORAS DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AVELLANEDA

El Estado de Derecho está hoy siendo degradado en la Argentina. Precisamente por parte del Poder que debería

salvaguardarlo.

Imputar un delito a partir de una situación donde no hubo un hallazgo de irregularidad, basado solo en las condiciones

personales del sujeto al que se quiere acusar, donde se audita yendo “a la pesca” para ver que se encuentra, y aun cuando

no se encontró nada lo mismo se inculpa, implica usar a la Justicia en lo Penal como instrumento de persecución del que

piensa diferente, atribuyéndole la entidad de un enemigo deshumanizado

Calificar como asociación ilícita a una a organización legalmente constituida, pone en peligro a los directivos de cualquier

sociedad comercial o asociación civil privada, como también a los funcionarios de todas las administraciones públicas

municipales, provinciales y también la nacional.

Acusar repetidamente por cuestiones que ya han sido tratadas y resueltas en otros procesos viola los principios de nen bis

in idem y la prohibición de la múltiple persecución.

Reabrir causas donde ya recayó una sentencia que quedó firme, vulnera el principio de cosa juzgada y sume a la ciudadanía

en una tremenda inseguridad jurídica.

Usar contra el imputado pruebas que habían sido desestimadas en instancias previas, no darle a conocer claramente el

hecho por el que se lo acusa, incorporar a último momento elementos que la defensa no pudo controlar ni expedirse, y

privarle de la posibilidad de dirigirse al Tribunal, malogra el principio del libre defensa en juicio y el de contradicción.

Promover el escarnio mediático del acusado implica una condena anticipada a la sentencia definitiva, lo que conlleva una

afrenta al principio de inocencia, de la dignidad de la persona y significa en la práctica ejercer tormentos psicológicos.

Tolerar que el acusador se refugie detrás de una cámara para expeler diatribas y lea notas, avasalla al debido proceso, al

principio de igualdad de armas y el de inmediación.

Permitir que la acusación y el juzgamiento lo lleven adelante funcionarios con evidentes indicios de guardar relaciones de

amistad entre sí y de tener lazos ostensibles con personas que ya demostraron animosidad para con el imputado, destruye

el principio de imparcialidad.

El abuso de las accesorias legales como la inhabilitación perpetua para desempeñar la función pública, conlleva convertir al

Derecho Penal en una herramienta de proscripción antidemocrática.

Todas estas conductas avasallan garantías elementales contempladas en la Constitución Nacional y Tratados

Internacionales de Derechos Humanos de los que la Argentina es signataria.

Las consecuencias de naturalizar estas arbitrariedades, permaneciendo pasivos ante ellas, devendría consentir una

regresión al totalitarismo y la destrucción de las libertades y derechos ciudadanos básicos.

Si todas estas transgresiones al Estado Social y Democrático de Derecho son posibles de perpetrarse (a la vista de todos y

todas, ya que se difunden morbosamente en los medios) en perjuicio de la Vicepresidenta de la Nación surgida del voto

popular, inferimos que la situación de desamparo que tendrá que afrontar el ciudadano anónimo cuando se encuentre

sometido a una decisión judicial, será más precaria que la de un súbdito.

Como técnicos del Derecho Penal, estaríamos faltando a nuestros deberes profesionales, docentes y a nuestra integridad

ética si no pusiéramos en evidencia las iniquidades que observamos se están registrando en los procesos penales que

conmocionan hoy a nuestro pueblo.

Es por ello que este grupo de profesores y profesoras de Derecho Penal de la carrera de Abogacía de Universidad de

Avellaneda hacemos un llamado a los Poderes constitucionales del Estado, a las organizaciones civiles, a la comunidad

académica y a la ciudadanía toda, a pronunciarse de manera urgente en defensa del Estado de Derecho que hoy está

siendo violentado en nuestro país desde el más alto nivel judicial.

Nos encontramos en los hechos frente a una proto-dictadura mediática judicial, que reproduce algunos de los rasgos

abyectos de un pasado que habíamos soberanamente decidido que no se repita nunca más. Un pasado en el que el Estado

privaba de derechos y también de la vida de argentinos y argentinas.