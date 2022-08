POLEMICO:”Nisman se suicidó, espero que no haga algo así el fiscal Luciani”, y más frases de Alberto Fernández en TN

El Presidente afirmó que puso todo su “empeño” para que “nadie robe” en su Gobierno. “¿Quién va a querer ser presidente si se va a tener que hacer responsable de todo lo que pasa debajo de su gobierno?”, dijo mientras que descartó un indulto para Cristina Kirchner.

El presidente Alberto Fernández brindó este miércoles 24 de agosto una extensa entrevista en TN donde volvió a defender a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad, donde el fiscal Diego Luciani pidió 12 años de prisión para la expresidenta, al tiempo que descartó un indulto presidencial.

Entrevistado por Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano en A Dos Voces, el mandatario también hizo referencia a Alberto Nisman en comparación con Luciani, la inflación, Sergio Massa, Milagro Sala, Mauricio Macri y una posible reelección.

Las principales frases de Alberto Fernández en TN

Juicio por la Obra Pública, Cristina Kirchner, indulto

“Viniendo para acá vi un tuit de Oscar Parrilli rechazando el indulto, que retuiteó Cristina. Entonces, llego a entender que la que no quiere un indulto es Cristina. El indulto es una remomora de las monarquías”.

“Empezaron hablando del indulto, cuando no deberíamos hablar de eso, porque no hay ninguna condena. Hasta aquí solo tenemos un proceso en marcha y no sabemos cómo lo va a resolver la Justicia”.

“En esta causa Cristina Kirchner no tiene nada que ver, no tenga ninguna duda. No cometió ninguno de los delitos que se le atribuyen. ¿Quién va a querer ser presidente en Argentina si se va a tener que hacer responsable de todo lo que pasa debajo de su Gobierno?”.

Luciani y Nisman

“Estamos hablando de jueces y de fiscales que van a jugar fútbol a la casa de (el expresidente Mauricio) Macri, que juegan paddle en la quinta de Olivos”.

“Alentar la idea de que le puede pasar a Luciani lo que le pasó a Nisman…hasta acá lo que le pasó a Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Espero que no haga algo así el fiscal Luciani”.

Movilización por CFK y escraches

El peronismo tiene que “generar una gran movilización para defender la democracia y reclamar una Justicia independiente”, en medio de las manifestaciones de respaldo a la vicepresidenta Cristina Fernández en el marco del juicio por Vialidad.

“Los primeros que llegaron a la casa de Cristina no fueron a apoyarla, fueron a insultarla. Esa lógica del escrache y del maltrato no se soporta más en Argentina”.

“Yo no robé”

“Yo no robé. La corrupción ha sido un mal endémico en la Argentina. En mi gobierno puse todo mi empeño para que nadie robe, al día de hoy no tenemos cuestionamientos de ese tipo”.

“Cristina es una mujer honesta” y consideró que es “insostenible jurídicamente” la imputación contra la vicepresidenta en la causa por la obra pública, dado que la acusación “partía de una premisa insólita que decía que ella, como Presidenta, no pudo no saber lo que pasaba“.

“Ni Cristina ni yo queremos defender ningún acto de corrupción, a nosotros no nos une la búsqueda de inmunidad, a nosotros lo que nos une es la búsqueda de justicia”.

Inflación

“La inflación es multicausal, pero en la Argentina hay una parte de la inflación que tiene que ver con los abusos. ¿La inflación nació conmigo? No, es un problema que lleva décadas”.

“Veo que tenemos un problema de inflación sin resolver y que eso afecta el ingreso de mucha gente, más que nada de los que ganan entre $80.000 y $100.000”.

Sergio Massa

Al referirse a la designación de Sergio Massa como ministro de Economía, el Presidente indicó que se buscó “recuperar un orden que se había quebrado” y completó: “El presidente soy yo, eso nunca estuvo en discusión. Con los cambios en el Gabinete buscamos recuperar un orden que se había perdido, y no dudo que la corrida cambiaria fue para debilitarnos. Soportamos una corrida cambiaria impresionante, que estuvo motivada por algunos para debilitarnos. Sergio trajo calma en los mercados, está haciendo su trabajo silenciosamente”.

Alberto Fernández en TN. FOTO: Télam

Milagro Sala

Sostuvo que “siempre dijo” que la dirigente social Milagro Sala “no tenía por qué soportar el proceso en estado de detención”, y remarcó que “todos somos inocentes hasta que se pruebe la culpabilidad”.

Frente de Todos

“Mi prioridad política es mantener unido al Frente de Todos. Voy a hacer lo que tenga que hacer para que eso ocurra”.

Reelección

“La reelección no es algo en lo que esté pensando. Es lo último”.

Macri

Mauricio Macri “tendría que estar rindiendo cuentas”.

Cuarentena por Covid

“No me arrepiento” de la cuarentena por el Covid-19. “Lo que yo decía en la pandemia era cierto. Si la economía se caía, podía recuperarse, pero si las vidas se perdían, no. Después de la caída del 2020, la economía creció 10.3% en 2021”.

