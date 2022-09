” Los Dolares para los empresarios y las miserias para los trabajadores “: Detectaron un 92% de trabajadores no registrados en la cosecha del limón en Tucumán

El Renatre realizó relevamientos en cinco localidades tucumanos y alertó que 112 de 122 trabajadores “no se encontraban registrados en la seguridad social”, y denunció “trabajo infantil prohibido y adolescente no protegido”.

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) y el Ministerio de Trabajo de la Nación (MTEySS) realizaron una serie de relevamientos y operativos de fiscalización en cinco localidades tucumanos en el marco de la cosecha del limón: los resultados arrojaron un 92% de empleo no registrado y también trabajo infantil y adolescente.

Junto a AFIP y la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), el Renatre realizó relevamientos en Burruyacú, Tafí Viejo, Famaillá, Monteros y Chicligasta: de un total de 122 trabajadores, 112 “no se encontraban registrados en la seguridad social”.

Además, el Renapre informó que “se detectó trabajo infantil prohibido y adolescente no protegido. Realizando la tarea de cosecha fueron identificados 3 niños y 3 adolescentes”.

“Hemos detectado un 92 % de trabajo no registrado en la cosecha de limón. Pero no sólo eso, sino también, lamentablemente, 3 niños en situación de trabajo y 3 adolescentes en condiciones de no protección”, denunció el director del Renatre, José Voytenco.

Juan Conte, director Nacional del Trabajo y la Seguridad Social, explicó: “La fiscalización articulada es una política que venimos realizando desde el gobierno nacional, la cual da como resultado una fiscalización efectiva y eficiente respecto a la detección de trabajo no registrado. En este caso los resultados exhibidos no hacen más que ratificar este trabajo”.