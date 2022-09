Sabag Montiel y sus quince minutos de fama

“En el futuro, todos serán mundialmente famosos por 15 minutos”.Frase celebre atribuida a

Andy Warhol.

En la era de la información y los medios todo es velocidad, todo es vértigo. Todo está al alcance de todos en un instante.

Pero la gran lección tal vez sea que lo que rápido llega en materia de consecuencias no tan rapido se va, como en el caso de las penas que le corresponderán a Sabag Montiel y sus novia .

La idea que dice que a todos nos corresponden 15 minutos de fama (digamos que el futuro al que se refería aquella frase ya está aquí) se le atribuye a Andy Warhol. Y cuando uno se pregunta cuándo la dijo, parece que, en 1968, la frase aparece en un folleto de presentación de una muestra suya en Estocolmo.

Sea o no una frase original de Warhol, eso ya no tiene tanta importancia. La historia se la ha atribuido, y en definitiva no importa tanto quién la dijo primero sino la verdad que revela.

Así como todo arte encarna el espíritu de su época, Warhol y el pop encarnan el espíritu de una época donde el bombardeo publicitario y la incitación al consumo son constantes. Consumo de bienes banales, cosas baratas y fabricadas en serie, pero también consumo de ideas, de líderes, de celebridades. En Argentina propiamente dicho y con tantos enfrentamientos entre politicos y fake news, repetidas hasta el infinito en los canales de Tv abierta, pagos y redes sociales, no es raro que surjan especímenes que quieran hacer supuestamente justicia contra algunos de los contendientes de las lides políticas de estos pagos.

Por supuesto siempre se tratara de personas con una baja capacidad de análisis, y una percepción única de la realidad, con un gran egocentrismo y actitudes constantes de mostrarse y figurar en cuanto evento se les presente,asimismo con tanto bombardeo mediático, de tv, radios, y redes, seguramente el futuro se nos presentaran mas casos como el que protagonizo Fernando Sabag Montiel y su novia..

Una sociedad vacía, sin meritocracia, con valores perdidos sobre responsabilidad y trabajo, crea constantemente jóvenes sin ideales, sin futuro pero con las ganas de protagonizar hechos importantes en su vida o en la de los demás. Habra que estar muy atentos para que estos atentados no vuelvan a producirse, para eso es necesario profundizar tareas de inteligencia y mas que nada en redes , desde donde se empiezan en muchos casos a vislumbrar a los posibles autores de estos graves hechos.

Vivimos un tiempo en la que las personas esconden su angustia existencial y su incertidumbre en el consumo y en el ser “aceptado” por personas o grupos. Ser famoso se ha vuelto importante: uno no es alguien por lo que realmente es, sino por el reconocimiento de los demás o su grupo. Y lo extraordinario es que debido a la tecnología y a las redes sociales exarcebadas al infinito cualquiera tiene una chance de ser famosos a cada momento, sea por algo bueno, malo o muy malo.