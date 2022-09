El presidente se mostró con La Cámpora en la “misa por la paz” en Luján

Cristina y Máximo no participaron. “Que nunca más la violencia se instale entre nosotros”, dijo el El arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheinig.

El arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheinig, encabezó la “Misa por la paz” organizada por el oficialismo luego del atentado contra Cristina Kirchner, quien estuvo ausente en el encuentro.

El evento religioso tuvo la presencia de Alberto Fernández, el ex presidente Eduardo Duhalde, el intendente Leonardo Boto y el gobernador Axel Kicillof. A su vez, asistieron la totalidad del gabinete nacional y provincial, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moureau, y referentes de organizaciones de Derechos Humanos como Adolfo Pérez Esquivel y “Taty” Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora.

Scheinig planteó la necesita de crear “un clima de fraternidad” y planteó: “Te pedimos, Señor, que así como cuidaste la vida de nuestra vicepresidenta CFK, sigas cuidando y sosteniendo la vida de todos y cada uno de los argentinos. Y que nunca más la violencia se instale entre nosotros, poniendo en riesgo la convivencia democrática”.

Te pedimos, Señor, que así como cuidaste la vida de nuestra vicepresidenta CFK, sigas cuidando y sosteniendo la vida de todos y cada uno de los argentinos. Y que nunca más la violencia se instale entre nosotros, poniendo en riesgo la convivencia democrática

Ningún representante de la oposición participó. El Jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, anticipó en la previa que habían recibido la invitación del intendente de Luján pero la rechazó porque no fue debatido puertas adentro del partido. Desde la Coalición Cívica también habían negado la asistencia, al igual que Peronismo Republicano de Miguel Ángel Pichetto y la UCR.

Al finalizar el discurso, Scheinig dio a entender que algo falló en la convocatoria: “Cuando el intendente de Luján me propuso hacer esta misa le dije que sí, que me parecía bueno. Pero quiero pedir disculpas, de corazón. Tal vez yo no invité, no comuniqué y se generó un malentendido”.

fuente:lapoliticaonline