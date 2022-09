Por droga, “entregó” a su prima de 14 años para que la abusaran

Sucedió en la casa de un familiar de la otra menor.

na joven tomó conocimiento por una familiar que su hija de 14 años había sido abusada sexualmente. Desesperada, la madre de 29 años habló con la adolescente, la contuvo emocionalmente y le preguntó por el hecho, tras lo cual la menor contó lo sucedido.

La víctima señaló que ocurrió un fin de semana de principio del mes en curso, ocasión en la que se trasladó con su prima a la casa del abuelo de esta, ubicada en el barrio Industria de la ciudad Capital de la provincia de Santiago del Estero.

Las menores se quedaron a dormir hasta el día siguiente, que era domingo.

En horas de la tarde, mientras se encontraban las chicas y el dueño de casa, llegó un joven amigo de la familia. La adolescente de 14 años salió de bañarse y advirtió que su prima estaba hablando con el recién llegado. Le pedía droga a cambio de que “entregara” a su prima para que mantuvieran relaciones sexuales.

Llegaron a un acuerdo y la menor recibió el estupefaciente, tras lo cual los dos sujetos sorprendieron a la otra adolescente en una habitación y la accedieron carnalmente. En tanto, la familiar consumía la droga, no iba en ayuda de su prima y “cuidaba” que nadie más ingresara a la vivienda.

Luego de saciar sus bajos instintos, ambos individuos se retiraron de la propiedad y la prima de la víctima terminó drogada.

La menor le dijo a su madre que no le había contado sobre los aberrantes hechos porque quería evitar problemas, teniendo en cuenta que le iba a cuestionar otra vez que se había quedado a dormir en una casa que no conocía.

La madre realizó la denuncia penal y se dio intervención a la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual y Violencia Institucional, que ya está en proceso de investigación. La menor recibirá contención psicológica y fue examinada físicamente por los profesionales del Cuerpo Médico Forense, además de producir otras pruebas.

FUENTE: NUEVODIARIO