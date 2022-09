Lacalle Pou en crisis por la causa de Falsificación de Identidades

¿Cómo fue que el presidente Luis Lacalle Pou no tomó las precauciones del caso? ¿Por qué él no aceptó las denuncias que ya en 2020 iban contra su jefe de seguridad, Alejandro Astesiano? ¿Por qué es el 3er. caso reciente que demuestra graves fallas en el sistema de antecedentes en Uruguay? ¿Cómo no funciona un filtro adecuado en la investigación de colaboradores del Presidente? Por lo demás, la oposición puede hacerse un ‘festival’ con lo que sucedió en las cercanías de Lacalle Pou.