Facundo Manes acusó a Macri de hacer “populismo institucional” durante su presidencia

El diputado dijo que tanto el ex presidente como Cristina Kirchner “son solo nombres y proyectos autobiográficos de poder”.

El diputado fue consultado en LN+ por una acusación hecha por el ex presidente en la que señaló que el bloque radical se inclina hacia el neopopulismo

“Hubo operadores que manejaban la Justicia, datos y evidencia que deja en claro que espió a gente de su propio Gobierno”, aseguró Manes. “El populismo institucional lleva al fracaso de las naciones. Otro que también lo hace es el populismo económico, representado por el kirchnerismo. Los dos son igual de graves”.

En tanto, consultado sobre su intención personal de querer jubilar a Macri por medio de una nueva alternativa opositora, el neurocirujano dijo que “tanto el ex presidente como Cristina Kirchner no nos permiten pensar en un país”

Además aseguró que “ambos representan a dos minorías” y expresó su cansancio por “tener que luchar contra personas que son solo nombres y proyectos autobiográficos de poder”. “Los partidos que no se renuevan, no deben existir”, aseveró.

Manes, destacó que el nuevo radicalismo “busca una salida”. “Incorporamos nuevas personas como Rodrigo de Loredo, Carolina Losada y se mezclaron con dirigentes radicales que gobiernan provincias exitosas, para convocar a los jóvenes y apostar al futuro”, resaltó Manes durante la entrevista televisiva.

“Lo que estamos haciendo es llamar a una nueva mayoría silenciosa, que represente a la Argentina que no quiere los extremos. El sistema hoy en día te ofrece pollo o pasta como en los aviones. Pero la realidad es que gran parte del pueblo argentino quiere milanesa”, sostuvo. Y celebró: “Por suerte en la Argentina hay partido que convoca a la modernidad y quiere un Estado transparente, eficiente, no corrupto y que asegure inversiones con confianza”.

Durante los últimos tramos de la entrevista, el diputado por la UCR apuntó tanto contra Cambiemos como el Frente de Todos y los criticó por haber convenido alianzas en base a encuestas y no para intercambiar ideas: “¿Qué fue Cambiemos en 2015? Algo necesario para derrotar al kirchnerismo. Pero no tenía un proyecto de país y así terminaron. ¿Qué fue el Frente de Todos en 2019? Una alianza electoral para ganar a Cambiemos, que derivó en un Gobierno desastroso. Es por eso que necesitamos discutir ideas y aliarnos para crear un proyecto de país y no para llegar al poder simplemente”.

