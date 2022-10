” LIBERTAD DE PRENSA “: Fopea, sobre amenazas a periodistas,”En Colombia y México dicen que esto es el principio”

Paula Moreno, presidenta del Foro de Periodismo Argentino, dijo que profesionales de esos países identifican este tipo de advertencias como “el principio” de acciones más graves.

Una grave amenaza a periodistas y medios de comunicación de Rosario apareció este martes en el predio de Telefe Rosario. La advertencia, repudiada por el intendente Pablo Javkin, generó el mismo acto de parte de Fopea (Foro de Periodismo Argentino), que profundizó en la gravedad del hecho.

“Nosotros compartimos el tema y la dimensión de lo que sucede Rosario y cuando nos escuchan los colegas de Colombia y México, nos dicen ‘este es el principio’”, indicó Paula Moreno, titular de Fopea, en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

“Cuando escuchamos a las figuras de Rosario nos llama la atención la normalización. Lo primero que hay que hacer es no normalizar, esto no es normal y no se puede estar trabajando con una agenda dominado por lo policía, lo narco y el crimen”, señaló.

Por otro lado, Moreno dijo que es interesante que estén todos los pronunciamientos –de actores de distintas instituciones- porque “marca la voluntad para resolver los problemas de fondo”.

Hay varios actores que no encuentran punto de coincidencia, en una sociedad aterrorizada, con el periodismo en el medio –remarcó-. La información es un derecho que debemos defender con herramientas concretas y criterios que vayan más allá de lo político”.

“No hay que mirar solo Rosario, sino será una solución abreviada. Hay que mirar esto como el inicio de una situación que va a escalar y se proyecta al resto del país”, advirtió

