Patricia Bullrich dijo que hay que entrar en Rosario con las Fuerzas Armadas

La presidenta del PRO aseguró que hay que cambiar las leyes para que puedan actuar si se pierde un territorio frente al narco o un grupo terrorista.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, que se desempeñó como ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri, aseguró que hay que cambiar las leyes para poder actuar con las Fuerzas Armadas en casos como los ataques mapuche en Villa Mascardi y la violencia narco en Rosario que este martes sumó un nuevo capítulo al aparecer un cartel colgado sobre la reja de Telefé Rosario con una amenaza de muerte a los periodistas rosarinos.

“Si perdés frente a un narco o perdés frente a un grupo violento, tenés la posibilidad con una ley muy clara de utilizar las fuerzas armadas para ayudar a las fuerzas federales para que en ese territorio rija la ley y la Constitución”, explicó Bullrich, uno de los “halcones” de la coalición opositora, en declaraciones a LN+, y prometió: “Si a mí me tocase gobernar, entro a Rosario o al sur el primer día con las fuerzas federales“.

“Las Fuerzas Armadas en ese momento no están preparadas y hay que cambiar las leyes. A los seis meses, preparadas y cambiando las leyes dándole (a ellas) también la seguridad, se podría hacer”, señaló la dirigente macrista, que destacó la necesidad que existe hoy de reformar las leyes de Defensa y de Seguridad Interior con el objetivo de que el Ejército pueda “acompañar los procesos en los que se pueda haber pérdida del territorio”.

A poco de conocerse que el mensaje intimidante contra la prensa de Rosario, Bullrich expresó sobre la importancia que tiene el combate del crimen organizado en Rosario. “En nuestra gestión habíamos logrado avanzar. Hoy en Santa Fe volvió el “vale todo” y ponen en jaque la libertad, amenazando periodistas. Nosotros entraremos a Rosario desde el primer día para liberar a sus ciudadanos del narco-Estado“, escribió en Twitter.

Bullrich aseguró que su posición no es nueva, sino que la sostiene desde que integró el gabinete de la administración de Macri. “Cuando fui ministra de Seguridad pedí siempre la participación de las Fuerzas Armadas en principio solo en la frontera. Con la Gendarmería no alcanza“, afirmó la dirigente opositora, y añadió: “Nuestro continente produce el 100% de la cocaína del mundo. Entonces, la presión que tenemos sobre nuestra frontera es enorme”.

“Todos los pasos los dan para atrás”, criticó con dureza Bullrich al gobierno de Alberto Fernández, quien ayer se reunió con miembros de la comunidad mapuche Curruhuincha, que realizaron una manifestación durante su visita a la provincia de Neuquén. “Es seguridad jurídica desalojar Villa Mascardi, pero es inseguridad jurídica que el presidente vaya allá y que diga que todo fue un poquito mentira y que liberen a todos los detenidos”, explicó.

Para Bullrich se trató de “un grave error” y “un contrasentido” convocar a mapuches y a miembros de la RAM “que es un grupo terrorista que no reconoce la Constitución”. Y concluyó: “A los mapuches les tenés que terminar de dar la tierra que les corresponde, avalada por la provincia y la Nación. No me siento en esa mesa cinco días después del desalojo y no junto a los mapuches y a la RAM”.

FUENTE:LACAPITAL