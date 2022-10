Transporte Publico de Pasajeros ( Por Elio Cuozzo)

La crisis del Transporte Público de Pasajeros, es un tema que desde hace años, que no se puede solucionar

A este grave problema que afecta a la ciudadania de Tucuman y gran parte del pais , se lo maquilla de alguna manera, pero pasa un tiempito y vuelve a estar presente. Con esto le hablo a los empresarios del transporte, si bien sabemos las asimetrias con el AMBA , eso desde hace años, estamos cansados los verdaderos perjudicados, que son los trabajadores, hasta cuando se va a castigar siempre al pueblo, basta ya, la.provincia hace mucho que viene ayudando y poniendo más plata para que no haya paro de transporte, ahora el municipio de la capital bien gracias, ya vi a varios políticos salir a hablar, esto no es política señores , no sean oportunistas, ya se los conoce a cada uno. Acá se debe solucionar de una vez y para siempre estas crisis de un servicio esencial para la población, a los empresarios si no le es negocio devuelvan la concesión, no se puede andar salvo excepción en esas unidades que dejan mucho que desear, reitero basta de meterle la mano en el bolsillo a la gente, una vez por todas, tiene que estar el interés colectivo de los ciudadanos sobre el interés de unos pocos, si no sirve o no es redituable, se busca otros empresarios ,como debe ser , lo raro que hace años son los mismos, es una actividad privada señores si para ustedes no es negocio cambien de actividad, por Dios piensen en la gente de una vez por todas, el pueblo no da más y se lo van a agradecer, tucumanos hartos de.lo mismo , el ciudadano dice basta ya.

Por :Elio Cuozzo, Abogado, Politico, EX Director de Participacion Ciudadana y Coordinador General del COE