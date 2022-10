Macri aseguro que “no está anotado” en la lista de candidatos y ve como presidenta a Patricia Bullrich

“Yo no me he anotado y trabajo por los valores, las ideas”,

sentenció el exjefe de Estado en una entrevista televisiva al ser consultado sobre su tiempo límite para decidir su candidatura.

“Yo siento que puse la semilla pero ya el árbol es de todos los argentinos. Esto de creer en la superación personal, en la innovación, en ser parte del mundo, en que nos podemos modernizar, que somos capaces ya es un sentimiento muy compartido y es algo que ya avanzó”, sostuvo y añadió que esa visión es lo que “entendió la gente sobre lo que significaba el rumbo de 2015”.

Luego, analizó a cada uno de los integrantes de Juntos por el Cambio que manifestaron sus intenciones de ser presidentes, como Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño; Bullrich; María Eugenia Vidal, actual diputada; Facundo Manes, diputado por la UCR, y Gerardo Morales, gobernador de Jujuy.

Entre los mencionados en la nómina, el fundador de PRO lanzó elogios amplios para su exministra de Seguridad, a quien calificó como “luchadora y genuina en lo que expresa”.

“Me la imagino como presidenta y por algo está trabajando y caminando”, remarcó el expresidente.

Previamente había señalado a Rodríguez Larreta como alguien “joven” que “está intentando transmitir con más convicción lo que quiere hacer”, y le recomendó estar “bien contenido en lo familiar” para gobernar el país.

“Él ya demostró que tiene vocación y que quiere competir y está trabajando en eso. Y veo en él una evolución”, expresó.

En cuanto a Vidal, afirmó que su experiencia como gobernadora de la Provincia de Buenos Aires “es una dirigente muy valiosa” que “vivió de forma muy traumática la experiencia de la Provincia”.

Con Manes se mostró más diferenciado a raíz de las fuertes consideraciones que tuvo el radical con él y que generaron diferencias internas.

“Está buscando su lugar, y tiene que transmitir ideas y valores, y por ahí puede conquistar un voto. Agrediendo a otros de la coalición nadie va a sacar un solo voto”, sentenció.

Evitó opinar sobre las críticas de Gerardo Morales

Por último fue consultado por Morales, por quien fue criticado en distintas oportunidades, pero decidió esquivar: “Prefiero recordar todas las cosas que hice por los jujeños, el parque solar, el litio, las autopistas”.

En distintas partes de la entrevista en el canal TN, el exmandatario pidió a los integrantes de la coalición trabajar “en equipo” y transmitir convicciones.

“Yo les digo a ellos que no pueden aspirar a ser presidente sino les transmiten a los argentinos su corazón, sus ideas, convicciones y confiar en que la gente va a elegir bien y al que no lo elijan no puede ser el fin del mundo ser ministro de la gran transformación argentina de los próximos 20 años. No puede ser el fin del mundo jugar, si en vez de jugar de cuatro te toca jugar de dos”, remarcó.

Sin embargo, no ocultó que “las ansiedades juegan” frente a las oportunidades que se presentan frente a un Gobierno nacional que comete errores.

