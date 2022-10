Mazur le respondió a Máximo y a Larroque y afirmo que el acuerdo con el FMI “no está caído”

Tras los dichos de Andrés “Cuervo” Larroque y del diputado Máximo Kirchner, el Jefe de Gabinete aseguró que se mantiene vigente la negociación con la entidad financiera. Según supo NA, el Gobierno planea rediscutir el costo de la guerra entre Rusia y Ucrania.

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, habló sobre los dichos del diputado del Frente de Todos Máximo Kirchner acerca de la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y descartó que el acuerdo esté caído, tal y como lo aseguró el secretario general de La Cámpora, Andrés “El Cuervo” Larroque. “No, no está caído para nada”, expresó en la habitual conferencia de prensa post reunión de Gabinete.

Según supo NA, el Gobierno apunta a rediscutir con la entidad financiera los costos que le valieron a la Argentina la guerra entre Rusia y Ucrania. El presidente Alberto Fernández hizo mención a la situación el pasado lunes desde Cañuelas.

La respuesta se dio a posterior de la reunión de ministros que estuvo encabezado por el mandatario, y que se extendió durante más de 3 horas. Las tres flamantes ministras Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social), Kelly Olmos (Trabajo) y Ayelén Mazzina (Mujeres, Género y Diversidad) tuvieron su presentación formal, y según los participantes, imprimieron dinamismo al intercambio.

Si bien tenía previsto una actividad en Catamarca, el jefe de Estado suspendió la agenda para participar del encuentro que fue convocado poco antes de que se conociera que Juan Manzur abandonaría su cargo ministerial en febrero para dedicarse a las elecciones en Tucumán. Consultado sobre el tema, el titular de ministros admitió que se trata de una posibilidad de cara al año entrante, y aseguró que continúa formando parte del equipo que responde a Alberto Fernández.

“Sigo trabajando a la par del presidente de la Nación como su jefe de gabinete y cualquier decisión será conversado y acordada con el Presidente. Las elecciones en tucumán son el año que viene y eso está fijado en la constitución de la provincia. Es muy prematuro. El año que viene conversaré y será una conversación”, declaró Manzur.

Durante el encuentro, el mandatario se mostró activo, estuve prensente durante la totalidad del intercambio y en su intervención recuperó palabras de su discurso al cierre del Coloquio de IDEA, resaltando los números vinculados a la recuperación económica, y con especial énfasis en la unidad ante “el enemigo” de cara a las elecciones de 2023, Mauricio Macri.

El bono a sectores vulnerables y el conflicto con los mapuches en la Patagonia fueron temas centrales del intercambio entre los titulares de las ministerios. Tolosa Paz, Olmos y Massa, ausente en la reunión, pero a cargo de la tarea, trabajan para terminar de definir la suma, el rango etario y la población que alcanzaría la asistencia social.

A su parte, el titular del Palacio de Hacienda visitará hoy a las 15 al jefe de Estado en Casa Rosada para avanzar en delimitar la forma que adoptará la ayuda social.

La reunión estuvo marcada por grandes ausencias, entre ellas el ministro Eduardo “Wado” de Pedro (Interior), no asistió en esta ocasión dado que se encuentra en La Rioja cumpliendo con actividades previamente pautadas, tampoco estuvo Santiago Cafiero (Cancillería), quien visita el INVAP y CNEA junto al diplomático Rafael Grossi en Bariloche, ni Carla Vizzotti (Salud), presente en la Cumbre de la Salud en Alemania.

Por su parte, Jorge Ferraresi (Territorial y Hábitat) se perdió del intercambio tras alegar impedimentos de agenda, pero la ausencia más llamativa fue la de Sergio Massa (Economía), con agenda incompatible.

Jaime Perczyk (Educación) debió faltar para participar de la inauguración de un complejo de aulas en la Universidad Nacional de Río Cuarto y Daniel Filmus (Ciencia y Tecnología) encabezará la cumbre de ministros en el marco de una reunión de la CELAC.

A su término, las tres flamantes funcionarias participaron de la conferencia de prensa junto al ministro coordinador. “Parte de la agenda tuvo que ver con la población más vulnerable, con los niveles de pobreza que tenemos que trabajar para resolverlos. Hay una fuerte decisión del Presidente de que Desarrollo Social, Trabajo y Mujeres, Género y Diversidad en cuanto a la mirada de articulación y fue sobre lo que se conversó durante esta reunión”, contó la exdiputada y actual titular de Desarrollo Social.

A su turno, Kelly Olmos evitó precisar la posibilidad de una suma fija para trabajadores formales, y admitió que su cartera tiene varias opciones en evaluación. “Si algo no ha sido este Gobierno es dogmático en relación a qué instrumento utilizar para garantizar el ingreso para trabajadores. No estoy en condiciones de definir cuál es el instrumento. No voy a adelantar una decisión no tomada, están abiertas las paritarias”, indicó.

Por último, la ministras más joven del Gabinete reafirmó su defensa de la Interrupción Voluntaria del Embarazado luego de que hayan salido a la luz declaraciones suyas en el año 2018, donde se posicionaba en contra. “Por supuesto que estoy a favor. Fui a una escuela católica, me criaron mis abuelos, estaba en una situación muy difícil. El feminismo cambia vidas. No sólo cambié yo sino que cambié la mentalidad de mis abuelos que acompañan las luchas feministas y distintas cuestiones que tienen que ver con la diversidad”, sostuvo.

En la reunión de gabinete participaron, además los ministros Aníbal Fernández (Segutridad), Martín Soria (Justicia), Jorge Taiana (Defensa), Juan Cabandié (Ambiente), Alexis Guerrera (Transporte), Gabriel Katopodis (Obras Públicas), Matías Lammens (Turismo y Deporte) y Tristán Bauer (Cultura).

También estuvieron presentes el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos; el interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi; el secretario de Medios y Comunicación Pública, Juan Ross; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; la secretaria de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación, Mercedes Marcó del Pont; el jefe de Asesores de Presidencia de la Nación, Julián Leunda, y la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.

