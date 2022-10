A pesar del riesgo de vida la prepaga SWIS MEDICAL: Días antes de operarse de un tumor, le avisó por teléfono que no le reconocía un instrumento vital para la intervención

Isolina Maisano es profesora de inglés, tiene 44 años y en septiembre de este año se enteró que debía someterse a una cirugía por un osteosarcoma en la pelvis. Organizó bonos, colectas y hasta un bingo en el colegio Nueva América donde enseña para afontar gastos extras de la operación.

“Veniamos muy bien, realmente ha sido enorme la repercusión y me iba a operar este martes 25 de octubre. Pero el viernes 21 Swiss Medical me llamó para informarme que no se hacían cargo del navegador 3D, una pieza fundamental en este tipo de internvenciones”, contó.

Explicó que “tengo un osteosarcoma en la pelvis, por lo cual me tienen que cortar el hueso, sacar el tumor y reemplazar por una prótesis y una serie de cosas más”.

“Ese navegador es de corte preciso, no quita ni más ni menos que lo necesario, es lo que ahora me entero que no reconoce la prepaga.”

“Estoy consternada porque averigüé por una ortopedia y ese elemento sale cuatro millones y medio de pesos”, declaró Isolina.

“Traté de hablar con Swiss Medical y no me dieron respuesta; es más, la negativa que recibí no tuvo explicación y solo fue por teléfono, no por escrito.”

“No sé qué hacer. Bueno, la verdad, sí sé: tengo que ir por vía judicial, pero el problema es que me tengo que operar ya, es un cáncer y si no me opero, me muero”, concluyó la profesora, quien está haciendo pública su situación a través de sus redes sociales y los medios de comunicación, intentando de alguna manera resolver el problema de salud que la aqueja.

