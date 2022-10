Entro a un domicilio, rompió un vidrio y el dueño le corto la mano de un machetazo

Un jóven de 24 años con antecedentes y bajo aparente efecto de estupefacientes protagonizó un confuso hecho en Eldorado provincia de Misiones por el cual le amputaron la mano. Se habría lesionado rompiendo un vidrio, aunque su madre asegura que el dueño de la casa le cortó la mano a machetazos.

El hecho ocurrió el pasado 19 de octubre cuando tras un llamado telefónico, se alertó a la Policía de que un hombre se encontraba en aparente estado de ebriedad rompiendo los vidrios de una casa del barrio Avanti de la ciudad de Eldorado.

“Cuando la comisión policial llegó al lugar, el muchacho estaba bastante alterado, no entendía lo que hablaba y se revolcaba por los vidrios que él mismo había roto de una casa. Los policías intentaron hablar con él, fue imposible así procedieron por la fuerza a su demora y el traslado hasta el hospital porque tenía varios cortes”, sostuvo Carlos Adolfo Krapp, Jefe de la Unidad Regional III en diálogo con Canal 9 Norte Misionero.

Krapp explicó que como consecuencia de los cortes que sufrió, el hombre tuvo que ser amputado de una mano. En tanto a los propietarios del inmueble que habían sido atacados, aseguraron que no lo conocían y que hasta el momento desconocen cuáles fueron sus intenciones.

El Jefe de UR III, aseguró que la policía citó a la madre del hombre para tomarle declaración pero que ella desconoce qué fue lo que ocurrió. Hasta el momento el joven tampoco ha declarado por decisión propia.

En cuanto a sus antecedentes, Krapp manifestó que el hombre fue detenido varias veces en la Comisaría Primera.

Asimismo aseguró que siguen investigando el hecho, tomando declaraciones a los vecinos e intentando hablar con el hombre para conocer en detalle lo ocurrido.

El testimonio de la madre del joven al que le amputaron la mano

Paola Ramallo es la madre del herido llamado Rodrigo quien en diálogo con Canal 9 Norte Misionero brindó su testimonios de los hechos que vivió su hijo el pasado 19 de octubre.

“El martes a la noche, mi hijo me llamó para ir a mi casa, pedimos un remis, yo le pedí el teléfono de su prima, y me dijo que él estaba frente al supermercado Cristian. Después vino caminando por atrás por el barrio Panambí y en la oscuridad habían unas cuantas personas, no sé cuántas eran, le dieron un troncazo, era muy grande el palo que le partió la cabeza, le bañó en sangre y ahí él se echó a correr”, relató Paola.

Tras esto, detalló que Rodrigo “saltó un tejido, en lo cual se le enganchó el pantalón y entonces él decidió sacarse el pantalón para correr más rápido y huir”. “Cuando llegó a una casa, empezó a golpear hasta que rompió el vidrio, pero él quería pedir ayuda, rompió el vidrio y el dueño de la casa salió con un machete y le empezó a fajar hasta el punto de casi amputarle la mano porque quedó en una piel, también tiene otro corte muy importante en el cuarto. Ahí dijo que quedó tirado en el piso, lo dejaron ahí tirado hasta que llegó la Policía y cuando llegaron dijo acá me quieren matar“, señaló.

Posteriormente, contó que el joven lastimado “entró en estado de shock y empezó a repartir patadas“. ” Ni siquiera a un chancho en un matadero lo llevan de manera, lo trajeron todo golpeado, sucio, pateado, tiene raspones y golpes importantes por todo el cuerpo”, advirtió Paola.

Y sostuvo que según lo que Rodrigo recuerda todo ocurrió en el barrio Panambí. “Él se acuerda bien donde queda y que eran muchas personas. La cantidad no sabría decir, pero había muchas personas. De los policías que lo trasladaron si se acuerda de todos, pero no de las personas que lo atacaron”, sostuvo.

Asimismo reconoció que el joven consumió estupefacientes ese día “pero no tan fuerte como para amputarse la mano solo, porque ese fue el informe policial que me pasaron, que él se amputó la mano solo, que se cortó con todos los vidrios. Alcohol no tenía sangre, él no estaba alcoholizado”.

“En el informe oficial también me dijeron que él estaba poseído, que hablaba en distintos idiomas, que quería trepar por la pared, por el techo, eso no tiene lógica tampoco para querer amputarse solo la mano ahora“, consideró.

Reveló que Rodrigo “estaba bastante deprimido ayer a la tarde porque recién empezó a caer que no tiene una mano y estaba muy adolorido”. “Hoy está un poquito mejor, con más ánimo, ya está en sala, el corte del cuarto es muy grande y le cuesta levantarse, los otros son cortes pequeños a comparación, tiene muchos cortes por los pies, las piernas y los brazos”, manifestó.

Apuntó que su hijo estuvo internado hace algunos años en rehabilitación por sus adicciones y que actualmente trabaja en un taller de chapa y pintura. “No se merece lo que le hicieron, no tiene nada que ver que fume, que robe, no tiene nada que ver con lo que le hicieron a él, ni a un animal se le hace lo que le hicieron a él. Vamos a asesorarnos legalmente y hacer las cosas despacio y tranquilos”, lamentó.

fuente:misionesonline