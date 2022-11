Expectativa en Brasil: Bolsonaro espera el escrutinio paralelo de los militares para hablar

El presidente mantiene el silencio y sólo está en contacto directo con su candidato a vice y unos pocos militares de confianza. Los camioneros aliados de Bolsonaro bloquearon las rutas de 19 estados.

Jair Bolsonaro todavía no se expresó tras la derrota con Lula en el balotaje. El presidente brasileño decidió no recibir a ningún ministro durante la noche de las elecciones y su asesor de prensa se limitó a informar que “se fue a dormir” ante las consultas de la prensa local e internacional.

La posibilidad de cuestionar los resultados de las urnas fue perdiendo peso luego del rápido reconocimiento del presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, uno de los socios más importantes de Bolsonaro y líder del PP, partido del Centrao que integra casi la mitad del gabinete.

El presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, y el presidente del Tribunal Superior Electoral, Alexander De Moraes, hicieron lo propio en un anuncio conjunto y el juez supremo reveló que había conversado con Bolsonaro cuando el TSE confirmó la victoria. Además, Pacheco agregó que “la transición seguramente será garantizada” como forma de presión el Jefe de Estado.

En la misma línea se expresaron los candidatos bolsonarista para las gobernaciones, tanto el ganador en San Pablo Tarcisio Gomez De Freitas como el perdedor en Río Grande do Soul, Onyx Lorenzoni. En los dos casos, los ex ministros reconocieron la victoria de Lula. La senadora electa y ex ministra de la Mujer, Damares Alves, también aceptó la derrota del Presidente en un posteo en redes sociales donde asegura: “Bolsonaro se va con la cabeza en alto”.

En este marco, los únicos que no se manifestaron son los militares que integran el gobierno y los hijos del Presidente, Carlos, Flavio y Eduardo, muy activos en redes sociales pero que desde la tarde del domingo se llamaron a silencio.

Según pudo averiguar LPO, Bolsonaro está reunido con su vice y militar más poderoso del Gabinete, Walter Souza Braga Netto, y Augusto Heleno, Jefe de Gabinete Institucional del ministerio de Seguridad y hombre de más confianza desde su época de cadete en la Academia de Aguas Negras de Río de Janeiro. También se encuentran el Secretario General de la Presidencia, el General Luiz Eduardo Ramos, y el Jefe de Gabinete, Ciro Nogueira, el único del ala política. Braga Netto y Nogueira serían los indicados para encabezar la transición con Lula.

En paralelo, el gremio de camioneros que apoya a Bolsonaro desplegó un bloqueo rutas con quema de neumáticos contra la victoria de Lula en 19 estados. Solo levantarán la medida de fuerza hasta escuchar las palabras del Presidente.

El Presidente estaría esperando el escrutinio paralelo de las Fuerzas Armadas para expresarse públicamente. Ante la desconfianza con el sistema de voto electrónico decidió antes de la primera vuelta realizar un conteo por fuera de la esfera del TSE.

Esa primera fiscalización no se dio a conocer pero no habría arrojado resultados diferentes, ahora la expectativa está en si los números que reciba serán muy diferentes al ajustado final oficial.

Mientras Bolsonaro decide seguir en silencio, Lula ya recibió los saludos oficiales de casi todos los jefes de estado del mundo, tanto de izquierda como de ultraderecha, entre los que se destacan Estados Unidos y casi todo los gobiernos de la Unión Europea.

fuente:LAPOLITICAONLINE