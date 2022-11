La amenaza “MONTONERA” de Patricia Bullrich a un funcionario de Rodríguez Larreta: “La próxima te rompo la cara” (VIDEO)

La presidenta del PRO cruzó al jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, durante la presentación del libro de Mauricio Macri. Le reprochó violentamente unas declaraciones televisivas. La disputa por las candidaturas a nivel nacional también se mudó a la Ciudad.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, fue grabada en un video cuando lanzaba un fuerte mensaje al jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel. “La próxima te rompo la cara”, le dijo la exministra de Seguridad a uno de los hombres de mayor confianza de Horacio Rodríguez Larreta.

El cruce ocurrió la semana pasada en La Rural durante la presentación del libro de Mauricio Macri pero el video salió a la luz en las últimas horas. Se trata de otro capítulo de la interna a cielo abierto que Bullrich mantiene con Rodríguez Larreta en el camino a la candidatura presidencial de Juntos por el Cambio.

“No me crucés más por la tele porque la próxima te rompo la cara, conmigo no se jode, te lo aviso”, le dijo Bullrich a Miguel cuando el funcionario porteño se acercó a saludarla. Ante la violencia de la reacción, Miguel intenta disimular la situación tratando de abrazarla pero la presidente del PRO se lo impide y sube el tono de sus amenazas ante la desconcertada mirada de otros dirigentes presentes.

El tema que asomaba por debajo del choque fue la decisión del gobierno porteño de retirar las vallas que rodeaban la casa de Cristina Kirchner después de haber acordado un “modus operandi” con funcionarios nacionales, y las duras críticas que lanzó la ex ministra de Seguridad frente a ella. Felipe Miguel fue el encargado de responderle en ese momento.

Consultado después de que se conociera el video, el colaborador de Rodríguez Larreta no bajó el tono. “Es bastante chocante, es un disparate -aseguró por Radio Mitre-. Me sorprendió. Una amenaza. La violencia nunca es aceptable y además, si es por opinar diferente, creo que se cruza un límite y en esto hay que ser cuidadosos”.

La respuesta no se hizo esperar. Lejos de disculparse, Bullrich subió los decibeles. “Soy una dirigente que no acepta la hipocresía. Felipe Miguel se paseó por los canales diciendo que yo era funcional al kirchnerismo y viene el otro día y me abraza de atrás como si no lo hubiese dicho. Si hay algo que hay que terminar en la Argentina es con la hipocresía. Le dije ‘conmigo no se jode’. No se puede tener doble discurso”, siguió alimentando la interna la candidata.

Bullrich vs. Larreta

Los cruces entre la exministra de Seguridad y el jefe de Gobierno porteño llevan varios meses. Bullrich, identificada con los “halcones” del PRO, criticó en reiteradas ocasiones a Rodríguez Larreta, a quien llegó a tildar de “débil” por no profundizar la represión contra militantes frente a la casa de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Ambos parecen esperar una decisión de Mauricio Macri sobre una eventual candidatura o sobre a quién respaldará en la interna del PRO. Por ahora el expresidente se limita a decir que no tiene decidido qué hará y afirma que no se definirá por un candidato salvo que uno “garantice el cambio y el otro no”.

Mientras tanto, el radicalismo también aspira a tener un postulante presidencial y disputar las PASO de Juntos por el Cambio. Facundo Manes se despachó con críticas a Macri por su aparato de espionaje ilegal, que le valieron un reproche tanto del PRO como de la propia UCR, mientras el gobernador jujeño Gerardo Morales reclamó que el macrismo defina a su candidato para ordenar la interna.

Arde la interna, a nivel nacional y en CABA

Además de la disputa por la candidatura presidencial, en Juntos por el Cambio se intensificaron los cruces por el bastión del PRO: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El distrito es gobernado desde hace 16 años por el macrismo.

La primera en sacudir el tablero por la disputa porteña fue Patricia Bullrich, quien se fotografió con Jorge Macri y explicitó su respaldo a la candidatura del primo del expresidente, actual ministro de Gobierno de la Ciudad.

Horacio Rodríguez Larreta, por su parte, sorprendió al participar de un acto de la UCR y sacarse una foto con Martín Lousteau, quien aspira también a ser candidato a jefe de Gobierno.

“El PRO tiene que conservar la Ciudad como su lugar, su semillero. Es una decisión de él (de Larreta) porque si por su candidatura presidencial quiere entregar una Ciudad, no creo que tenga que ser así”, disparó Bullrich tras la imagen de Larreta con Lousteau.

En la carrera por gobernar CABA también aparecen anotados los ministros porteños de Salud, Fernán Quirós, y de Educación, Soledad Acuña. Ésta última también se fotografió con Lousteau y dio lugar a los rumores sobre una posible fórmula compartida con el actual senador radical.

El pasado Montonero de Bullrich

A los 15 años, en los 70, fue montonera. Estuvo incluso presa en la cárcel de Devoto seis meses, en 1976 partio al exilio. Vivio en Brasil, México y Francia. Volvio a la democracia, primero con Antonio Cafiero, luego con Carlos Menem.

