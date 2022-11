ALERTA: La marihuana puede ser más nociva para los pulmones que el tabaco, concluyó un estudio

Según indicaron los profesionales en el estudio, las tasas más altas de inflamación y enfermedad entre los fumadores de marihuana en comparación con el tabaco podrían estar relacionadas con las diferencias en la forma en que se consumen habitualmente las drogas.

“La marihuana se fuma sin filtrar, en comparación con el tabaco, que generalmente se filtra. Cuando no se utiliza filtro hay más partículas que llegan a las vías respiratorias, se depositan allí y las irritan. Las personas por lo general toman bocanadas más grandes y retienen el humo en los pulmones por más tiempo para la marihuana, lo que puede provocar más trauma en esos espacios de aire”, explicó la doctora.

A pesar de estas posibles explicaciones que argumentaron los científicos, los autores del estudio señalaron que algunos de los fumadores de marihuana también fumaban tabaco, y que ciertas exploraciones pulmonares arrojaron resultados no concluyentes, lo que significa que se necesitan más estudios.

Como señaló Revah, “hay muy poca investigación sobre los efectos del cannabis en la salud en general, ya que está prohibido en la mayoría de los países”. Canadá, donde se encuentran los investigadores, legalizó el uso recreativo en 2018. También es legal para uso recreativo en Uruguay y México, aunque con restricciones, y en 21 estados de Estados Unidos, mientras que varios otros territorios también han despenalizado recientemente la posesión de la droga o la han aprobado con restricciones precisas para uso medicinal.

Por su parte, el doctor David Kaminsky, neumólogo y profesor de medicina de la Universidad de Vermont, que no participó del estudio, consideró: “No me sorprende. Una hoja que se quema es una hoja que se quema, el pulmón no sabe la diferencia si es tabaco o marihuana”.

FUENTE:nuevodiarioweb