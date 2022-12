Preparativos de la Selección Argentina al enfrentamiento de cuartos de final: hora, TV y todo lo que tenés que saber del partido ante Países Bajos

La Selección Argentina se juega el pase a las semifinales ante el combinado neerlandés y Lionel Scaloni no confirmó el equipo ni el esquema. Di María se perfila como titular mientras que Rodrigo De Paul es duda.

Comienzan los cuartos de final de Qatar 2022 y la Selección Argentina nuevamente será una de las encargadas de dar apertura a la instancia. Este viernes desde las 16, el seleccionado nacional chocará ante su par de Países Bajos, buscando un lugar en las semifinales. A continuación, todo lo que tenés que saber acerca del partido.

Scaloni y las dudas para el partido

Este jueves por la mañana argentina, el técnico del seleccionado, Lionel Scaloni, brindó una conferencia de prensa donde analizó el encuentro ante los neerlandeses.

En un principio, Lionel Scaloni se refirió a la marca especial que pondrá Louis Van Gaal a Messi. “Veremos mañana qué pasa en el partido. Estamos acostumbrado a que los rivales planteen algo diferente siempre. Veremos mañana. No nos adelantamos a lo que va a pasar. En el partido siempre puede haber cambios y modificaciones tácticas. Una cosa es decirla y otra hacerla. Estamos atentos a eso y jugamos contra rivales que lo han hecho”.

Acerca de lo más importante, es decir, el estado de salud de Rodrigo De Paul y Ángel Di María, el entrenador aseveró que están bien. “Ellos están bien. Vamos a verlos hoy en el entrenamiento para decidir la alineación. Ayer entrenamos a puertas cerradas y no sé de dónde salen estas informaciones… La verdad que siempre después de un partido hay jugadores que entrenan aparte o hacen la mitad del entrenamiento por la cantidad de minutos. Hoy tomaremos la decisión en base a cómo queremos plantear el partido. Eso es lo más importante”.

Finalizado el entrenamiento, pocas certezas quedaron de cara al partido del viernes. Según se pudo saber, el técnico aún se debate entre dos opciones: el ingreso nuevamente al 11 titular de Ángel Di María, como así también la permanencia de un tocado Rodrigo De Paul.

De ingresar Angelito, el DT apostaría por mantener el esquema base, es decir un 4-3-3. De igual manera, la zona del mediocampo, quedaría supeditada a la presencia (o no) de Rodrigo De Paul.

En este sentido, de no poder contar con el volante surgido de Racing, Scaloni apostaría por una medular conformada por Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. Así mismo, el entrenador no dio precisiones en cuanto a los laterales, puesto que trabajó tanto con Acuña y Tagliafico en el sector izquierdo, como con Montiel y Molina en la derecha.

Resta esperar la confirmación del entrenador, la cual será dos horas antes del encuentro y será comunicada al plantel.

Así las cosas, y pensando en un probable equipo, esta sería la posible formación de la Selección Argentina:

Dibu Martínez; Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Ángel Di María, Lionel Messi y Julián Álvarez.

Van Gaal y su juego en la previa

Van Gaal considera una revancha la posibilidad de volver a enfrentar a la albiceleste. En 2014 se vieron las caras en una de las semifinales de la Copa del Mundo de Brasil y el equipo sudamericano se impuso en los penales luego de igualar sin goles. Era la segunda vez que el equipo dirigido por el neerlandés llegaba a esa instancia ya que en cuartos de final no pudo ganarle a Costa Rica en los noventa reglamentarios ni en el alargue.

«Messi es un jugador que puede decidir un partido en una acción individual. En la semifinal que jugamos contra Argentina en el 2014 no tocó un balón y perdimos en los penaltis. Ahora queremos nuestra revancha», dijo y agregó que sabe cómo hacer para que el astro argentino no entre en juego y que la gente podrá verlo el viernes en el campo de juego.

«Dije que podemos serlo, no que lo vayamos a ser. Pero podemos serlo. Pero si al final no lo somos no podemos decir que hayamos fracasado», agregó intentado explicar que había querido decir cuando consideró que son candidatos al título.

La posible formación de Países Bajos

Andries Noppert; Jurrien Timber, Virgil Van Dijk, Nathan Ake; Denzel Dumfries, Marten De Roon, Frenkie De Jong, Daley Blind, Davie Klaassen; Cody Gakpo y Memphis Depay. DT: Louis Van Gaal.