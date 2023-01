Acribillo a balazos al perro de sus vecinos, los amenazó de muerte y huyó

El caso ocurrió en la provincia de Buenos Aires. El perro no murió en el acto, pero debió ser sacrificado para que no siga sufriendo.

Un hombre asesinó a balazos al perro de sus vecinos luego de que el animal se enfrentara con otra mascota en la localidad de Pontevedra, provincia de Buenos Aires.

El animal quedó gravemente herido y no murió en el acto, pero fue sacrificado para evitar que siguiera sufriendo. Luego de matar al animal, el hombre fue a la casa de los dueños, los amenazó de muerte y escapó.

Todo inició cuando, a raíz de una pelea entre los perros, el hombre identificado como Nahuel, apodado “El Colorado”, decidió matar a uno de ellos.

El episodio fue registrado por una cámara de seguridad que grabó el momento en el que el asesino se acercó hasta la mascota con un arma en la mano y le gatilló al menos tres veces en la cabeza y luego se retiró del lugar.

El animal quedó gravemente herido, pero no murió en el acto y debió ser sometido a una eutanasia para evitar que continuara sufriendo.

Luego, “El Colorado” se dirigió a la casa en donde viven los dueños del perro, los insultó y amenazó de muerte.

En otra grabación se escucha parte de la discusión. “Yo estuve en cana. Con la gorra no tengo trato, yo no hablo con la gorra”, dijo el agresor. Cuando lo cuestionaron por portar un arma en plena calle, respondió: “Todos tienen arma. A mí me conocen todos, yo me la banco (…) Seguí grabando, yo te echo de tu casa, vas a salir con un rebondi de acá”.

Según informó el diario Primer Plano Online, el agresor acusado por los delitos de “portación ilegítima de arma de fuego de uso civil”, “amenazas simples”, “amenazas agravadas por el propósito de obligar a otro a tolerar algo contra de su voluntad” y “acto de crueldad contra un animal”.

En tanto, la causa es investigada por la Fiscalía Nº5 de Morón, a cargo de Claudio Oviedo y Marisa Monti.

fuente: cadena3