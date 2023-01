La ilegalidad de Uber en Tucuman le quita trabajo a los taxistas

Los taxistas piden acciones concretas y efectivas contra la multinacional con opera en forma ilegal.

La llegada de Uber a Tucumán trajo aparejada una gran transformación en la forma de trasladarse de muchos habitantes, pero también derivó en el surgimiento de problemas para los choferes de taxis.

Daniel González, peón de autos de alquiler calcula que desde la irrupción de la pap de viajes disminuyó 20 por ciento de su clientela habitual, y sostiene que “la gente prefiere tomar un Uber por pagar 200 pesos menos, pero no tienen en cuenta si estarán asegurados o no”.

Algo similar sostiene Armando Bachín: “ahora hay muchos problemas con el sindicato a raíz de Uber porque hay menos trabajo, entonces nosotros tenemos que estar en la calle muchas horas más trabajando, con todos los riesgos que eso implica, para poder llegar a fin de mes”.

El conducto de taxis observa que la mayoría de las personas que dejaron de consumir viajes en taxi son de un de edad joven, mientras que los que más viajan con ellos son personas de edad avanzada.

Carlos Rodríguez por su parte, señala una diferencia crucial entre el servicio de taxi y Uber: la obligación de pagar impuestos. “Uber es algo ilegal y encima no pagan ningún tipo de impuestos; por eso no entiendo la postura de algunos funcionarios. ¿Por qué si algo no genera un aporte hacia el Estado lo dejan trabajar?”, dispara.

“Uno paga constantemente el canon, los impuestos, los seguros y se siente perjudicado. Conozco varios choferes que se pasaron a trabajar con Uber porque entre los impuestos y la baja demanda se estaban por fundir”, finalizó.

fuente: contexto