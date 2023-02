Mauricio Macri viaja a Italia en marzo y vuelve a sugerir que no será candidato

Luego de pasar un mes en Qatar y otro en Cumelén, el ex presidente se quedará 10 días en Europa.

Mauricio Macri empezará el mes de marzo en Italia en otra señal que sugiere que no será candidato a presidente.

Según anticiparon a LPO en exclusiva desde el PRO, el ex presidente partirá rumbo a Europa el 28 de febrero y se quedará allí al menos diez días.

Macri estuvo en Qatar desde fines de noviembre hasta luego de la final del Mundial que ganó Argentina el 18 de diciembre. Luego viajó a Cumelén para pasar las fiestas y permanece en Villa La Angostura desde entonces

El primer encuentro con Larreta terminó mal justamente porque Macri no le garantizó que no será candidato, pero a Bullrich le dio señales de que no se presentará por otro mandato.

Desde Juntos le vienen pidiendo que se defina para marzo, como hizo Miguel Pichetto una vez más en su encuentro en Cumelén y como espera el propio Larreta. Por eso su viaje a Italia es asimilado en el PRO al cierre de listas de 2021, cuando Macri zarpó hacia Europa en medio de las definiciones y le dejó allanado el camino a Larreta para que pusiera a sus candidatos en la Ciudad, en Córdoba y en la provincia de Buenos Aires.

