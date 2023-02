TECNOLOGIA: La Inteligencia Artificial respondió lo que todos quieren saber

¿Podrá la tecnología reemplazar a los humanos? Esto es lo que contestó el sistema de inteligencia ChatGTP.

El avance de la tecnología es cada vez más evidente y esto genera cada vez más dudas sobre lo que pasará en un futuro: ¿Podrá reemplazar a los humanos? Es la gran pregunta.

La creación del sistema de inteligencia ChatGPT, capaz de generar textos coherentes y charlar con cualquier usuario, vuelve a poner este asunto en discusión.

En un artículo para la BBC, la periodista Dalia Ventura entrevistó a la inteligencia artificial y aseguró que “5 días después de lanzado, ChatGPT ya tenía un millón de usuarios”.

Ventura le realizó preguntas de distinto tipo, hasta que consultó lo que todos quieren saber: “¿Así que no vas a reemplazar a los humanos?”, disparó.

Ante la inquietud, ChatGPT respondió: “Como máquina, no tengo deseos ni motivaciones personales. No soy capaz de apoderarme de la Humanidad, mis capacidades se limitan a la información en la que he sido entrenado y las tareas específicas que he sido programado para realizar”, señala el sitio C5N.

Si bien la IA presenta algunas limitaciones a la hora de elaborar respuestas, es mucho más avanzada que productos anteriores, aseguran.

FUENTE:MENDOZAPOST