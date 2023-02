Carrió anunció que será candidata a Presidente en las PASO de Juntos por el Cambio

La líder de la Coalición Cívica aseguró que decidió postularse para “garantizar la unidad” en la principal coalición opositora. Recomendó que haya una gran oferta de candidatos a nivel nacional, pero listas unificadas de legisladores

Elisa Carrió anunció este miércoles que será candidata a Presidente en las primarias de Juntos por el Cambio en representación de su partido, la Coalición Cívica.

“Yo pretendo que haya una gran oferta electoral en materia presidencial y de gobernadores, y unidad para las listas de legisladores”, aseguró “Lilita” en diálogo con Jorge Lanata en radio Mitre.

Hasta ahora, la ex diputada nacional había mostrado conductas disímiles con respecto a qué rol ocuparía en los próximos comicios, pero este martes anticipó que competirá por la Casa Rosada. “Yo soy candidata para garantizar la unidad, no pretendo ganar, pretendo que no haya un debate a muerte en Juntos por el Cambio”, sintetizó.

Te puede interesar: Rodríguez Larreta endurece su discurso: “El Gobierno suelta presos y tiene una obvia inacción frente al narcotráfico”

Carrió, que anticipó que iniciará su campaña en mayo, dijo que espera competir en la interna con los postulantes del PRO -Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta ¿y Mauricio Macri?- y con los del radicalismo -Gerardo Morales-.

Carrió aseguró que si bien se presentará como candidata, no pretende ganar, sino que “no haya un debate a muerte en Juntos por el Cambio” Carrió aseguró que si bien se presentará como candidata, no pretende ganar, sino que “no haya un debate a muerte en Juntos por el Cambio”

La líder de la Coalición Cívica, se pronunció además sobre la estrategia del Frente de Todos de llamar a una mesa política, para delinear la estrategia de cara a las elecciones. “Esas mesas políticas son de imposible cumplimiento, acá lo único que garantiza democráticamente el proceso es que haya PASO en todos los partidos, y que haya boleta única. Así todo el mundo que es candidato puede ir con su boleta y se garantice el control electoral. Es el gran aporte que se le puede hacer a la democracia”, aseguró.

Asimismo, hizo referencia al alejamiento del Jefe de Gabinete, Juan Manzur, del Gobierno Nacional. “Pasa esto al ser un gobierno sin unidad, y al final todos se despegan del presidente. Pasó con De la Rúa, no pasó con Alfonsín, pero hubo cambio de ministros, y el desgaste este año va a ser enorme. Pero si se ordenara democráticamente el proceso, esto sería mucho más fácil. A mí no me preocupa que se vaya Manzur, porque Manzur nunca existió”, sentenció.

“La gran ventaja que tiene este gobierno, y que no la tendríamos nosotros, es que Juntos por el Cambio no tiene la intención de voltear un gobierno, sino que haya elecciones democráticas en los plazos previstos”, agregó.

Asimismo, la dirigente planteó la posibilidad de retrasar la fecha de las PASO, si el Gobierno así lo dispone. “Si se atrasara un poco la interna, como se hizo en el 2019 para no producir una estampida de mercado, no habría problema. Nosotros queremos que el 10 de diciembre haya cambio de Gobierno. Pero el Presidente debería contribuir sacando la boleta única”, manifestó.

Las postulaciones anteriores de Carrió a la presidencia

Con la confirmación de su representación a la Coalición Cívica en la interna de Juntos por el Cambio, Elisa Carrió enfrentará su quinta postulación a la presidencia de la Nación.

En el año 2003, la por entonces diputada nacional formó fórmula presidencial junto con el diputado mendocino Gustavo Gutiérrez, representando al partido Afirmación para una República Igualitaria (ARI), actualmente Coalición Cívica ARI. En las elecciones, la fórmula del ARI concluyó en cuarto lugar con poco más del 16% de los votos. En aquella oportunidad quedó detrás del expresidente Carlos Menem, el que resultó electo Néstor Kirchner, y el exministro de Economía Ricardo López Murphy.

En las elecciones presidenciales del 2007, Carrió compartió fórmula con el entonces senador por Santa Fe Rubén Giustiniani, en el marco de la confederación Coalición Cívica, con quien obtuvieron el 23% de los votos, y quedó en segundo lugar detrás la por entonces primera dama Cristina Kirchner, quien resultó electa.

En 2007 Elisa Carrió compartió fórmula con el entonces senador por Santa Fe Rubén Giustiniani En 2007 Elisa Carrió compartió fórmula con el entonces senador por Santa Fe Rubén Giustiniani

Ya en las elecciones presidenciales del 2011, la diputada fue candidata a presidente de la nación en representación del partido Coalición Cívica ARI. Allí tuvo un duro golpe, al quedar en el último lugar con poco menos del 2% de los votos. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner resultó reelecta por más del 54%.

Por último, en 2015, el partido Coalición Cívica ARI propuso la fórmula de Elisa Carrió-Héctor Toti Flores para la presidencia de la Nación en la interna de Cambiemos, enfrentando a la fórmula radical encabezada por Sanz, y la fórmula del PRO encabezada por Macri. La fórmula del ARI obtuvo poco más del 7% de los votos en la interna, y Macri resultó el candidato a presidente por el Frente. Por su parte, el líder del PRO logró la presidencia de la nación por poco más del 51% de los votos frente al candidato del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, en la segunda vuelta.

fuente:INFOBAE