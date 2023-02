Docentes tucumanos sin acuerdo salarial

La reunión de este martes no sirvió para sellar el aumento salarial por lo que todo se traslada para el próximo jueves. “No hay ningún acuerdo por el momento”.

Referentes de los gremios docentes y funcionarios provinciales se reunieron este martes por la tarde para tratar de alcanzar un acuerdo salarial que permita comenzar las clases el 1 de marzo en Tucumán. Fue la tercera convocatoria y todavía no hay un acuerdo entre las partes.

“No hay ningún acuerdo por el momento. Nos han convocado para el jueves y esperamos que ya estén los números definitivos de qué aumento se nos va a dar“, confesó a Los Primeros el secretario general de ATEP, Hugo Brito.

“Mañana (por este miércoles) vamos a reunirnos en un congreso para definir los pasos a seguir porque nos parece que el jueves ya tiene que haber un acuerdo. No hay concretamente una propuesta, estamos discutiendo alternativas a lo nacional. El piso no nos satisface, es por eso que no cerramos nada. Tenemos la confianza de un acuerdo“, agregó.

A nivel nacional

El antecedente más reciente tiene que ver con lo resuelto la semana pasada en la paritaria nacional docente. En la Casa Rosada, el viernes, se acordó que el salario mínimo inicial de los maestros tendrá un aumento del 33,5% hasta julio y pasará a $ 130.000 a partir de marzo. De esa negociación participaron los cincos gremios de representación nacional: Ctera, UDA, CEA, Sadop y AMET. Todos ellos aceptaron una suba en tres tramos: 17,5% en marzo, 8% en mayo y otro 8% en julio. El acuerdo contempla dos revisiones, una en mayo y la otra en julio.

El acuerdo semestral firmado en Buenos Aires va en línea con lo que los representantes sindicales tucumanos habían solicitado en la segunda reunión a los funcionarios.

FUENTE:LOSPRIMEROS